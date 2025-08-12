Bikini colorati e abiti firmati: i look estivi (e sexy) di Elisabetta Gregoraci

Nell’estate 2025, Elisabetta Gregoraci si conferma una delle protagoniste indiscusse del jet set mediterraneo. La conduttrice ha trascorso le ultime settimane tra Capri, la Costa Smeralda e Saint-Tropez, dividendo il suo tempo tra giornate in barca, cene esclusive e momenti di relax con il figlio Nathan Falco Briatore e gli amici fidati. Il suo stile? Impeccabile, sensuale e sempre al passo con le tendenze. Dai bikini sgargianti agli abiti da sera ricercati, ogni suo look è un successo. Ecco tutti i must-have del guardaroba vacanziero di Elisabetta.

Bikini per tutti i gusti

Per Elisabetta Gregoraci, il bikini è molto più di un semplice capo da spiaggia: è un manifesto di femminilità. In giro per le località di mare più esclusive del Mediterraneo, la showgirl ha sfoggiato costumi coloratissimi, sensuali e perfetti per ogni occasione. Per una gita in barca tra i Faraglioni, a Capri, Elisabetta ha indossato un due pezzi fantasia sui toni di marrone e arancio, con dettagli in strass, firmato Miss Bikini: una scelta che valorizza l’abbronzatura e sottolinea le curve. Ma questo non è l’unico brand a popolare il suo cassetto dei costumi. Tra i suoi marchi preferiti per l’estate 2025 troviamo Netiquette: la Gregoraci spazia tra proposte bicolore e modelli più romantici, come il balconcino a stampa floreale e rouche.

Con i calzoncini

Gli shorts sono un passe-partout irrinunciabile per l’estate e Elisabetta Gregoraci lo sa bene. Perfetti per il giorno, ideali per l’aperitivo, irriverenti per la sera. Comodi e glamour al tempo stesso, i calzoncini sono protagonisti nella sua valigia. In un post social, Elisabetta appare sorridente con alle spalle il mare turchese, mentre indossa un completo Prada: i pantaloncini in cotone stretch a righe beige e marroni sono abbinati a un crop top coordinato. Per la sera, invece, la Gregoraci cambia registro ma resta fedele all’effetto wow. Il completo in crochet verde pistacchio, firmato Ermanno Scervino, è composto da micro pants, top con dettagli cut-out e giacca abbinata, che cattura gli sguardi. Il total look, fresco e frizzante, è perfetto per un cocktail al tramonto o una festa in riva al mare.

Abiti da sera

Quando cala il sole, Elisabetta Gregoraci alza l’asticella dello stile. Nelle località più lussuose, i suoi abiti da sera sono un mix esplosivo di eleganza e sensualità. A Capri, durante una cena in una celebre pizzeria, ha indossato un abito longuette giallo limone traforato, con bottoni su tutta la lunghezza, firmato Dolce&Gabbana: un tributo all’estate italiana. La stessa nuance vitaminica la ritroviamo anche nel long dress con bustino steccato di Monot, scelto per un party in piscina. Per le pose al tramonto, Elisabetta ha scelto un modello nero con tagli strategici sul décolleté firmato Christopher Esber, mentre per mettere in risalto le gambe ha puntato su un abito grigio di Dion Lee, fasciante e moderno. Gli accessori sono il tocco finale che rende ogni outfit impeccabile. Ai piedi sfoggia le Oran di Hermès, mentre in mano porta borse iconiche di Bottega Veneta e Miu Miu. L’estate non è mai stata così fashion: date uno sguardo nella gallery ai look di Elisabetta Gregoraci.

