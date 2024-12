Feste al caldo per Elisabetta Gregoraci, tra bikini e famiglia

Anno dopo anno, Elisabetta Gregoraci ci delizia con le immagini delle sue vacanze natalizie al caldo. La showgirl è solita trascorrere le festività al Billionaire, resort sulla spiaggia di proprietà dell’ex marito, Flavio Briatore. Giorni lenti e pieni di felicità per la Gregoraci, circondata dagli affetti. Con Elisabetta e Flavio, che sono in splendidi rapporti, c’è anche il figlio, Nathan Falco Briatore. Una famiglia moderna e molto serena. Come da tradizione, non mancano gli outfit sensuali e firmati della conduttrice, che è quasi sempre in bikini.

In rosso per Natale

“Famiglia… il filo rosso che lega ogni Natale” scrive Elisabetta Gregoraci su Instagram, nel celebrare quello che è forse il giorno più sentito dell’anno. Un carosello di affetti, dal padre Mario Gregoraci all’ex Flavio Briatore. La prima foto dello slideshow è però dedicata al figlio, Nathan Falco Briatore. Il 14enne, seduto al tavolo del bar sulla spiaggia, sorride felice, mentre la mamma lo abbraccia da dietro. Nonostante indossi gli occhi scuri, è impossibile non notare la gioia sul volto della Gregoraci. Lo scatto a tre, dove compare anche Briatore, conferma la solidità del trio. Ci sono poi tante foto dell’outfit natalizio di Elisabetta, in versione Mamma Natale… sexy! Il bikini sottolinea le forme perfette mentre la lunga gonna svolazzante aggiunge un tocco di eleganza: total red accattivante. Lei posa sotto le palme, bellissima e a tema.

Un costume via l’altro

Quello rosso non è l’unico costume sfoggiato da Elisabetta Gregoraci in Kenya. Lei, che ci ha abituati a scelte di stile frizzanti e colorate in fatto di swimwear, conferma la sua passione per le fantasie vistose. Per trascorrere qualche ora sulla spiaggia insieme ai bambini kenioti, la conduttrice ha optato per bikini e chemisier Miss Bikini: la grafica effetto cashmere e i colori caldi, tra giallo e marrone, sono perfetti per il paese africano. Altro giorno, altro modello allegro del brand italiano: Elisabetta beve acqua di cocco, mentre passeggia nella rigogliosa natura del resort. Per le acrobazie sotto le palme, la Gregoraci sceglie un due pezzi con frange Le Naty (260 euro) mentre per le pose sul bagnasciuga preferisce un trikini Pucci (490 euro) dall’inconfondibile stampa Vivara.

In gita nel canyon

Le lente giornate di Elisabetta Gregoraci sulle spiagge da sogno del Kenya sono intervallate da qualche gita. E’ adrenalinica l’uscita al Marafa Canyon. Le nuance della terra si incontrano con l’azzurro del cielo. “Colori che cambiano con il sole, silenzi che sembrano raccontare segreti millenari, un paesaggio che ti sfida a perdersi per ritrovare la meraviglia” scrive lei su Instagram, nel postare una serie di foto. Il suo outfit è pratico e sensuale. La canottiera bianca Dolce&Gabbana (395 euro) con logo centrale in strass è abbinata a un paio di micro shorts in jeans Prada (850 euro). Comodità ai piedi, con le sneakers Nike (139 euro) e i calzini dello stesso brand. Elisabetta si arrampica sulle rocce, condividendo con i follower la magia di questi luoghi. Guarda nella gallery gli scatti vacanzieri di Elisabetta Gregoraci.

