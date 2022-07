Elisabetta Gregoraci pazzesca a Battiti Live (col serpente sul seno)

Look tentatore di Grinas Atelier con focus sul seno per la conduttrice dello show musicale

Radio Norba Cornetto Battiti Live fa ballare gli italiani. E’ andata in onda il 12 luglio la seconda puntata dell’edizione 2022 dello show musicale. Le hit dell’estate e una miriade di outfit colorati e accattivanti sono stati i protagonisti sul palco ma è la conduttrice Elisabetta Gregoraci ad aver lasciato tutti a bocca aperta con la sua scelta di look.

Elisabetta tentatrice

Elisabetta Gregoraci è al timone di Battiti Live insieme ad Alan Palmieri da 6 anni. La showgirl proporre sempre mise fresche e sbarazzine. In occasione del secondo appuntamento di quest’anno però la Gregoraci ha puntato su un look super sexy. Dopo i pizzi gialli del debutto (QUI tutte le foto), Elisabetta ha scelto ancora le creazioni di Grinas Atelier, puntando però sul rosa cipria. Il minidress cortissimo con strascico sottolinea le gambe toniche ma è sul décolleté che si concentra tutta l’attenzione. Il modello monospalla vanta infatti un ampio taglio sul seno, arricchito da un dettaglio metallico a forma di serpente. Un outfit tentatore che ha ammaliato gli spettatori.

I look degli altri protagonisti

A Battiti Live non c’è però solo la strepitosa Elisabetta Gregoraci, sono tanti i cantanti che si sono susseguiti nel corso della serata, con il loro abbigliamento sopra le righe. Rhove, che si è presentato con il volto mascherato, ha optato per la divisa Nike dell’FC Barcelona. Una scelta sportiva per il cantante di Shakerando. Nero anche per Nika Paris, con top e pantaloni Ermanno Scervino. Il tocco di colore? Le scarpe verdi. C’è poi la co-conduttrice Mariasole Pollio in versione fantasia. La modella e influencer 18enne ha proposto un outfit di Etro dal sapore anni 70. Palazzo pants con motivo paisley e top lungo effetto metallo. Scopri tutti i look nella gallery.

