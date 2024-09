Elisabetta Gregoraci, dopo il ricovero, sfila in bikini alla MFW

La showgirl è protagonista in passerella alla sfilata di Pin Up Star: costumi striminziti e fisico da urlo

L’estate frizzante di Elisabetta Gregoraci non è finita come ci si sarebbe aspettato. La conduttrice ha tenuto in apprensione i fan a causa di un ricovero in ospedale, che si è prolungato per più giorni. Dopo il grande spavento, Elisabetta è pronta a ripartire e quale miglior occasione della Milano Fashion Week? La Gregoraci ha anche sfilato in passerella.

Il ricovero

“E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti. Ora tocca a me” aveva scritto una decina di giorni fa Elisabetta Gregoraci, che aveva aggiunto di essere già stata ricoverata in ospedale la settimana prima e di essere dovuta tornare nuovamente. La showgirl si è mostrata a letto, in pigiama, intenta a fare colazione e poi ha ripreso anche il braccio fasciato con la flebo. Increduli i follower, sconvolti da questa degenza inattesa. Gli auguri di pronta guarigione si sono moltiplicati nei commenti Instagram. “Si torna sul set… con ritmi più tranquilli”: così Elisabetta ha fatto sapere a mezzo social delle tanto attese dimissioni. E’ mistero su cosa l’abbia costretta a questo stop forzato con tanto di degenza ospedaliera ma lei ha sempre rassicurato i fan.

Ritorno in total white

Sebbene Elisabetta Gregoraci avesse informato i suoi ammiratori di esser tornata a casa, tutti hanno tirato davvero un sospiro di sollievo solo quando l’hanno vista riprendere le sue normali attività. Con la Milano Fashion Week in pieno svolgimento, tra sfilate ed eventi, lei non poteva di certo mancare. Sono tantissime le vip, italiane e straniere, che presenziano alla Settimana della Moda meneghina. La Gregoraci ha optato per la sfilata di Genny. Amante delle creazioni del marchio, lei non manca mai ai défilé del brand Made in Italy. Per l’occasione ha scelto di vestirsi di bianco, con un outfit angelico e sensuale al tempo stesso. La jumpsuit smanicata in seta impalpabile (e un po’ trasparente) con calzoni a zampa era arricchita da un blazer in tonalità e da una minibag con dettagli metallici argento. Sorridente e serena, ha posato a favor di fotografo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Super sexy in passerella

E’ però in serata che Elisabetta Gregoraci ha sfoderato il suo lato più sexy. Qualche ora dopo la sfilata di Genny, la conduttrice ha pubblicato delle storie misteriose dal backstage. Un morbido pigiama in seta blu, con lei seduta al trucco, intenta a controllare il telefono. E poi eccola, in tutto il suo splendore, allo show di Pin Up Stars. Ma non aspettatevi di vederla seduta in prima fila, lei è protagonista in passerella. Bikini striminziti dai colori accattivanti, con laccetti maliziosi e dettagli metallici. Fiera e slanciata, Elisabetta sui tacchi è una visione. Il fisico perfetto, i capelli sciolti che si agitano con la brezza della sera milanese, il trucco un po’ rock: la Gregoraci è una visione. “Come 20 anni fa” scrive su Instagram, ricordando il suo passato da modella per il brand. Due decenni dopo è sempre spettacolare: guardala nella gallery.

Related Posts