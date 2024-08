Elisabetta Gregoraci, vacanze in Puglia tra look firmati e bikini super sexy

“Grazie Puglia per questi 4 giorni pieni d’amore… per il vostro affetto, i vostri abbracci, le vostre risate, i nostri balli e canti, il tempo trascorso insieme… mi eri mancata” scrive Elisabetta Gregoraci su Instagram, postando gli scatti del suo weekend lungo al mare. Le giornate in spiaggia, le serate tra luci e tramonti, il tutto condito (ovviamente) da outfit iper firmati.

I bikini pugliesi sono sexy

“Ciao Puglia, quanto mi eri mancata”. Elisabetta Gregoraci non riesce a trattenere l’emozione e, su Instagram, nomina la regione italiana a più riprese nel corso del suo lungo fine settimana. Una terra a cui lei è particolarmente legata e dove ha trascorso molto tempo anche per lavoro: qui infatti è stata al timone di Cornetto Battiti Live per ben sette edizioni. In questa occasione però il viaggio è solo di piacere. I suoi look sono tutti all’insegna della sensualità e delle grandi firme: da anni Elisabetta ci abitua ad outfit da sogno. Le mise più bollenti ruotano intorno allo swimwear. I due pezzi, colorati e luccicanti, sono Miss Bikini. Mentre mangia una frisella o si rilassa sotto l’ombrellone, la Gregoraci è una visione.

Look da sera

Dopo la tintarella sulle splendide spiagge della regione, viene l’ora di pensare alle attività serali. Passeggiate nel borghi illuminati, pose con tramonti da favola, cene a base di pietanze tradizionali: nell’estate pugliese gli spunti non mancano. Elisabetta Gregoraci delizia i follower con una serie di scatti evocativi, dove svela i luoghi visitati. Da Polignano a Mare ai famosissimi trulli di Alberobello, questi posti riempiono gli occhi di bellezza. Per le sue uscite al calar del sole, la Gregoraci scegli look maliziosi. I minidress si confermano i suoi preferiti per la calda estate e, ultimamente, sembra prediligere i colori chiari. E’ bianco sia l’abitino di Amazuin con profonda apertura sul décolleté che il romantico modello con fiorellini ricamati di Anna October (700 euro). Comodità a piedi, con sandali flat o con le intramontabili ciabatte Oran di Hermès. Sono top brand anche le borse, da quella in pelle goffrata di Miu Miu (2.100 euro) a quella in rafia e pelle di Celine.

Estate formato famiglia

Nelle foto pugliesi non c’è traccia di Giulio Fratini, che fa coppia con Elisabetta Gregoraci da due anni. Dopo qualche voce di crisi nelle scorse settimane, lei ha confermato la stabilità dell’unione. I due hanno postato scatti vacanzieri nel corso dell’estate. Estate che però lei sta dedicando anche al figlio, Nathan Falco Briatore. “Sardegna dolce e leggera insieme al mio gigante” ha scritto la showgirl ha inizio agosto, nel condividere con i follower una serie di immagini insieme a Nathan Falco. Il 14enne sembra seguire le orme maternità in fatto di moda: i completi firmati e gli accessori di lusso non mancano nel suo armadio. Abbracciato a mamma Elisabetta (splendida in un minidress floreale di Magda Butrym), il ragazzo è super cool con camicia e shorts Dior. Buon sangue non mente: guarda nella gallery le immagini estive di Elisabetta Gregoraci.

