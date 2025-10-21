Elisabetta Gregoraci negli Usa passa dal piumino agli shorts

Vacanze d’autunno tra New York e il Texas per la showgirl, felice (e molto cool) con il figlio Nathan Falco Briatore

Vacanze d’autunno negli Stati Uniti per Elisabetta Gregoraci, che si è concessa qualche giorno di relax a New York insieme al figlio Nathan Falco Briatore. Dopo le visite in città, la showgirl è volata in Texas, per assistere al GP di Formula 1 di Austin. Ad aspettarli c’era Flavio Briatore. Tra i due stati americani cambiano di molto sia le temperature che il mood stilistico: gli outfit di Elisabetta si sono adattati di conseguenza.

Nella Grande Mela

“427 metri più vicini al cielo di New York”, scrive Elisabetta Gregoraci su Instagram, pubblicando una serie di foto dal grattacielo Summit One Vanderbilt. La terrazza panoramica con passerella in vetro del palazzo sembra librarsi sopra la città. La showgirl posa insieme al figlio Nathan Falco Briatore e condivide l’emozione del panorama mozzafiato: Manhattan ai loro piedi e gli altri famosi building che si perdono a vista d’occhio. Sorridenti, madre e figlio trasmettono complicità e spensieratezza. Per l’occasione, Elisabetta ha scelto un outfit comodo ma super cool: i jeans baggy lasciano spazio al movimento, la maglia bianca a maniche lunghe con collo alto conferisce una nota di sensualità. A completare il look, un cappellino Balenciaga, della collab benefica per la raccolta fondi del World Food Programme.

Look newyorchesi

Nel corso della vacanza americana, Elisabetta Gregoraci non ha nascosto la gioia di vivere la città insieme a Nathan Falco Briatore. Il forte legame della showgirl con il figlio è sotto gli occhi di tutti. Il 15enne cresce e matura, ma non rinuncia alle vacanze condivise con l’amata mamma: un momento prezioso di connessione. Nelle lunghe ore di cammino per scoprire la città, comfort e stile vanno di pari passo. Elisabetta ha optato ancora una volta per le sneakers New Balance 9060, comode e cool. I jeans confermano il loro ruolo da protagonisti nei look a stelle e strisce della Gregoraci. Lei li abbina sia a uno smanicato bianco in maglia di Prada che a un bomber in pelle nera di Miu Miu: urban-chic. Sulla spalla spicca la borsa Teckel di Alaia in versione bicolore: un accessorio che cattura lo sguardo, perfetto per le vibranti strade newyorchesi.

Al GP di Formula 1

Dopo qualche giorno a New York, Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore hanno lasciato la città per volare in Texas: l’occasione è il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, ad Austin. Nel paddock del celebre Circuit of the Americas la conduttrice e il figlio si sono riuniti con Flavio Briatore. I tre posano insieme, felici e rilassati. Il rapporto tra gli ex è amichevole e collaborativo: Elisabetta ha più volte sottolineato come l’amore di un tempo si sia trasformato in rispetto, parlando della relazione con Briatore. Sullo sfondo caschi, box, motori e show: un contesto glamour e sportivo al tempo stesso.

Cowgirl in Texas

Dallo skyline di New York al mood western di Austin: arriva anche il cambio di look. L’outfit di Elisabetta Gregoraci in Texas è un omaggio alle tradizioni locali: shorts in denim degradé di Alanui, top beige, cardigan bianco frangiato dello stesso brand. Ai piedi, gli stivali El Vaquero, modello Coleen Silverstone Chandail: in camoscio marrone e alti fin sopra il ginocchio, si distinguono per le cuciture a contrasto e le frange. Il look, decisamente tematico, incarna appieno l’estetica da cowgirl, rimanendo però in sintonia anche con l’atmosfera del Gran Premio. Elisabetta Gregoraci ha trasformato il suo viaggio americano in un racconto di stile a più tappe: guardala nella gallery.

