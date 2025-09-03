Elisabetta Gregoraci seduce Venezia puntando sull’intimo a vista

La settima giornata della Mostra del Cinema di Venezia ha visto tra le protagoniste Elisabetta Gregoraci. La conduttrice ha documentato la sua presenza in Laguna su Instagram, tra foto patinate e momenti di backstage divertenti. La sua energia contagiosa e i look da sogno hanno catturato l’attenzione di fotografi, fan e appassionati di moda. La kermesse rappresenta un palcoscenico ideale per le star italiane e internazionali: Elisabetta ha saputo sfruttarlo al meglio, unendo glamour, eleganza e personalità.

Il look da sbarco

“Un film che inizia già all’arrivo: ciao Venezia, sei sempre una magia” ha scritto Elisabetta Gregoraci su Instagram, per annunciare la sua partecipazione alla Mostra del Cinema di Venezia. Sul taxi boat, la showgirl è splendida: ogni dettaglio del suo look è studiato con estrema cura. Lei ha scelto Ermanno Scervino per questa trasferta veneziana, optando per un corsetto-body in pizzo con stecche e coppe strutturate. Il capo, sensuale e scultoreo, avvolge la figura con eleganza. La chiusura sul retro, con gancetti e zip nascosta, garantisce comfort e un pizzico di malizia. Il pantalone palazzo in cadì unisce eleganza e modernità: la gamba ampia e fluida dalla costruzione maschile si armonizza con il bustier dall’allure provocante. Al collo, un nastro realizzato nello stesso pizzo del corpetto aggiunge un tocco chic.

L’incidente dietro le quinte

Il fascino di Elisabetta Gregoraci non ha lasciato indifferenti fotografi e curiosi all’imbarcadero, dove la showgirl ha posato raggiante. Tuttavia, prima di salire sulla barca, è andato in scena un wardrobe malfunction, un piccolo imprevisto modaiolo, nella sua stanza d’hotel: un video divertente mostra una collaboratrice intenta a cucire l’orlo dei pantaloni all’ultimo minuto. “Il vero dietro le quinte. 10 minuti prima di uscire succede anche questo”, commenta la Gregoraci nelle immagini. Nonostante il contrattempo, Elisabetta non ha perso il sorriso e, risolto il problema, si è diretta al taxi boat. Prima però si è concessa anche una serie di scatti in body, realizzati in camera, che hanno infiammato i social e confermato la sua capacità di trasformare qualsiasi momento in un siparietto sensuale.

Sensuale sul red carpet

Dopo lo sbarco a Venezia 2025, Elisabetta Gregoraci è tornata in hotel per prepararsi per la serata. La scelta è ricaduta su un abito lungo plissè color fango firmato Ermanno Scervino, con un sofisticato gioco di trasparenze. L’intricata lavorazione sul décolleté, completata da un’allacciatura asimmetrica che si arrampica intorno al collo, crea un effetto raffinato e seducente. La lunga gonna in seta impalpabile conferisce leggerezza e movimento, con un vedo-non vedo che regala scorci sulle lunghe gambe e sugli slip beige a contrasto. L’outfit è completato dai braccialetti da cui la Gregoraci non si separa mai e dalle preziose creazioni di diamanti DD Gioielli. I capelli ondulati e voluminosi aggiungono un tocco da diva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Un’estate da protagonista

Elisabetta Gregoraci ha vissuto un’estate intensa e ricca di emozioni, documentata costantemente per i suoi follower. Dai viaggi esclusivi a Capri, in Sardegna e a Saint Tropez, fino alle vacanze esotiche in Indonesia, la showgirl ha alternato momenti di relax a visite culturali e spirituali. In valigia hanno trovato spazio outfit firmati, che hanno esaltato la sua bellezza. I costumi Miss Bikini, gli abiti Roberto Cavalli e Dolce&Gabbana, i sandali flat Hermès: un guardaroba vitaminico all’insegna del colore. Tornata in Italia, Elisabetta si è presentata a Venezia più affascinante che mai, catturando l’attenzione di tutti: sbirciala nella gallery.

Related Posts