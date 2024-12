Elodie a cena con Andrea Iannone: il look è graffiante

Periodo d’oro per Elodie, tanto sul lavoro quanto nella vita privata. Per quanto riguarda la carriera, l’artista è più presente che mai, tra cinema, musica e partecipazioni importanti. Sul fronte personale, la love story con Andrea Iannone procede a meraviglia. Tra un impegno e l’altro, i due si sono concessi una cena al ristorante, postando anche scatti di dolci abbracci. Il look della cantante conferma la sua stagione stilistica wild.

Un’agenda fitta

E’ stato un 2024 ricco di soddisfazioni quello di Elodie. Nelle ultime settimane poi, ha inanellato un successo via l’altro. A metà novembre l’artista è volata a Londra per il Launch Gala for 2025 Pirelli Calendar. Protagonista, con un nudo integrale, sul The Cal per l’anno che verrà, Elo non poteva mancare all’evento di presentazione. Sul tappeto rosso, stretta al fidanzato Andrea Iannone, ha stupito con un look sexy ma minimal. Il long dress nero di Oude Waag, dalle maniche asimmetriche, ha un bustier accollato ma un sensualissimo dettaglio cut-out sul fianco. Lei non rinuncia ovviamente all’amata musica e così ecco anche due progetti speciali. Prima c’è stato il lancio del brano Feeling, in duetto con Tiziano Ferro, poi è arrivato l’annuncio della sua partecipazione al prossimo Festival di Sanremo.

Leonessa al cinema

La curiosità per gli outfit che Elodie indosserà sul palco dell’Ariston è tantissima: in passato non ha certo deluso. Nel frattempo lei non ha lasciato i fan a bocca asciutta in fatto di abbigliamento. Tra i vari progetti del suo autunno-inverno, c’è anche quello legato a Mufasa: Il re leone. La cantante si è cimentata come doppiatrice nel prequel del famoso film. Nella pellicola, in uscita in Italia il 20 dicembre, presta infatti la voce a Sarabi, la mamma di Simba. Per l’evento di lancio a Roma, si è vestita a tema. Furry look stile jungle per lei sul red carpet, con un tailleur bordato di eco-fur arancione. Il completo dalla grafica ipnotizzante è firmato Diesel. Per una serie di scatti molto evocativi con il Colosseo come sfondo, Elodie ha invece optato per un pellicciotto in mongolia di Numero Otto (1.260 euro). Una leonessa che graffia… con lo stile.

Graffiante con Iannone

Finiti gli eventi di lancio del film, Elodie non ha intenzione di abbandonare le mise animalier. In un raro momento di relax, si è concessa una cena in compagnia del fidanzato, Andrea Iannone. A oltre due anni dal primo incontro, il loro amore prosegue a vele spiegate e loro sono contenti di mostrarlo al mondo. Seduta al tavolo, lei stringe forte Iannone: i due, fronte a fronte, sembrano due leoncini che si fanno le coccole (giusto per rimanere in tema). L’outfit scelto dall’artista si fa notare: il tubino a stampa leopardo di Versace (1.490 euro) con le spalline sottili strizza le forme. Lei, bellissima e sensuale, posa con un calice in mano. I suoi occhi sono pieni di felicità: guardala nella gallery.

Related Posts