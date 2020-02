MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa Non per tutte Un voto al colore 8.5 IL NOSTRO GIUDIZIO

Una performance brillante sul palco musicale più famoso d’Italia, accompagnata da un look stiloso e firmato da uno dei migliori brand di moda al mondo. Stiamo parlando ovviamente del Sanremo di Elodie: durante la kermesse la cantante ha avuto modo di indossare, unica tra tutti i concorrenti in gara, abiti Versace.

Grintosa, seducente ed elegante, Elodie ha inanellato, serata dopo serata, una serie di gol. Oltre alla piacevole “Andromeda”, i complimenti dei follower e dei media, per quanto riguarda il look, erano d’obbligo. Tanto più che quegli stessi vestiti portati in scena durante il Festival di Sanremo erano ben riconoscibili per essere stati visti addosso a molte star.

I capi fanno parte della nuova collezione Versace che ha sfilato a settembre 2019. Li indossavano in quella occasione le super top Bella Hadid, Kendall Jenner e Kaia Gerber. Poi è stata la volta della campagna stampa con Jennifer Lopez. E la stessa Donatella Versace ne ha scelto alcuni per le sue giornate quotidiane all’insegna del glamour.

Ma il paragone più eclatante, superato a pieni voti da Elodie, è stato quello con Kim Kardashian. La formosa socialite aveva destato scalpore quando, in occasione del party amfAR, aveva contenuto a fatica le bombastiche forme col corpetto sagomato dell’ormai iconico abito nero Versace. Dopo di lei, persino Lizzo si era cimentata con questo particolare long dress. Guardate il confronto con la esile Elodie Di Patrizi: la nostra cantante ne esce promossa a pieni voti!

