Elodie ai David è elegantissima anche se… in mutande

Ambitissimo riconoscimento per Elodie, che ha ricevuto il David di Donatello per la Miglior Canzone Originale (Proiettili). La cantante non ha deluso le attese e ha sfoggiato un outfit da far girare la testa, elegante e sexy al punto giusto.

Il premio per “Proiettili”

In diretta dagli Studi Lumina di Roma, la manifestazione ha visto la consegna di 25 premi David di Donatello. In prima fila tra le poltroncine rosse anche Elodie, nominata per la canzone “Proiettili“, dal soundtrack di Ti mangio il cuore, film di cui è anche protagonista. Un ruolo inedito per lei, questo nel mondo del cinema, che l’ha portata anche su red carpet a tema come quello di Venezia79.

Aggiudicataria del suddetto premio, l’artista è salita sul palco romano insieme agli altri autori, Emanuele Triglia e Joan Thiele. Il brano porta la anche la firma di Elisa Toffoli, come la cantante ha ricordato sul palco.

Il nude look Valentino

Gli applausi del pubblico erano tutti per lei, ma lo slip dress nero e trasparente con cui ha fatto la sua apparizione ha fatto la sua parte: si tratta di un abito a balze Valentino, completato da una cappa con strascico. Sensuale ed elegante, audace e sinuosa, Elodie ha spiazzato la platea e i telespettatori mostrando lo slip nero sotto al vestito.

Lo stile di Sanremo

Uno stile che le è congeniale e che lei ha sposato da un po’. A Sanremo 2023 una serie di total black che giocavano con le trasparenze le ha regalato tranquillamente uno dei primi posti sul podio dell’eleganza. Sul palco dell’Ariston Elodie ha alternato Valentino, The Attico, Gucci e Versace. Un poker di look da lasciare senza fiato, proprio come ai David: guardala nella gallery.

