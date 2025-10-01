La parentesi modaiola di Elodie: a Milano nel front row, a Parigi… in passerella

Cantante, attrice e… fashionista. Elodie è stata una delle protagoniste assolute nei front row della Milano Fashion Week appena conclusa. Sono diverse le sfilate a cui ha presenziato, distinguendosi sempre per il suo stile accattivante: lei è in grado di spaziare dall’eleganza sofisticata alla sensualità più graffiante. Dopo la MFW, l’artista è volata a Parigi: nella Ville Lumière non si è accontentata di ammirare le creazioni dal parterre, ma è salita direttamente in passerella, come protagonista dell’atteso show di L’Oréal Paris.

Mannish-chic

Prada è il primo show a cui Elodie ha assistito nel corso dell’ultima Milano Fashion Week. La cantante è ormai un’habitué nel parterre del brand meneghino, che la accoglie stagione dopo stagione tra i suoi ospiti più attesi. Per questa occasione, ha scelto un’interpretazione inaspettata del lusso contemporaneo. Il total look sfoggiato per la presentazione della collezione primavera-estate 2026 è urbano, sofisticato e sensualmente mannish. Per lei un gioco di contrasti cromatici e texture: la maglia a coste giallo senape, impreziosita da charm gioiello, era abbinata a un pantalone a sigaretta grigio antracite, rigoroso ma tutt’altro che noioso. A completare l’outfit, un maxi cappotto lasciato aperto con nonchalance. Ma il vero colpo di scena sono le scarpe: un paio di mocassini neri in pelle. Basse, versatili, lontane dall’idea della calzatura sexy ma per questo accattivanti, si confermano una trend da copiare per l’autunno in arrivo.

Graffiante col minidress

La sfilata più sexy della Milano Fashion Week è senza dubbio quella di Roberto Cavalli. Da Diletta Leotta a Brooks Nader (l’amica di Lauren Sanchez), sono tante le star italiane e straniere che si sono messe in posa prima dello show. Tra di loro c’era anche Elodie, che ha sfoggiato le creazioni del brand nel suo tour estivo e che adesso tiene vivo il rapporto speciale con la maison. Il direttore creativo Fausto Puglisi ha saputo conquistare l’attenzione mediatica riportando in auge i codici storici della casa di moda, con una visione moderna e provocatoria. Tocchi luccicanti, immancabili accenti animalier e una dose generosa di sensualità caratterizzano ogni capo in passerella. Dopo essere apparsa in una veste insolita e più composta in front row da Prada, Elodie è tornata al suo stile abituale con un outfit che incarna il dna della maison. Il mini dress asimmetrico la faceva brillare sotto i riflettori. L’abito, realizzato interamente in micro paillettes oro, crea un malizioso effetto maculato. Il corsetto si apre sulla schiena con un intreccio di lacci a vista, sottolineando la sensualità dirompente dell’artista. Ai piedi un paio di décolleté nere a punta con tacco a stiletto. Il beauty look esalta la mise: una coda di cavallo alta, lunga e liscissima, aggiunge un tocco di modernità.

Pelle nera

C’era grande attesa per il debutto di Dario Vitale come direttore creativo di Versace. Uno show ispirato agli archivi di Gianni Versace, che ha diviso l’opinione pubblica tra chi ha apprezzato il ritorno alle origini e chi avrebbe voluto maggiore innovazione: di certo tutti ne hanno parlato. L’evento si è svolto alla Pinacoteca Ambrosiana, allestita come una residenza privata, per creare un’atmosfera esclusiva e intima. Elodie si è presentata all’appuntamento con un look audace, che richiamava l’estetica degli anni Ottanta tanto cara alla maison. La cantante ha optato per un coordinato total black in pelle lavorata, composto da una giacca corta con spalle imbottite e scolpite. I pantaloni a vita alta accentuavano la silhouette ed erano stretti in vita da una cintura dalla grossa fibbia. Una camicia scozzese dai toni caldi e dal sapore country ha rappresentato però il vero twist dell’ensemble. Il motivo a quadri ha creato un interessante contrasto con la lucentezza degli altri capi.

In passerella alla PFW

Dopo aver presenziato in prima fila a tre sfilate milanesi, la cantante è volata in Francia per la Paris Fashion Week. Nella capitale francese il suo ruolo è però cambiato radicalmente: dal front row è passata direttamente alla passerella. L’Oréal Paris ha illuminato la città con l’attesissimo evento con cui il brand di bellezza inaugura ogni anno la prima giornata delle sfilate, celebrando l’emancipazione, la sorellanza e l’inclusività femminile. Come da tradizione, a sfilare sono state le ambasciatrici del marchio: da Eva Longoria a Cara Delevingne, da Bebe Vio a Kendall Jenner.

Tra le protagoniste della serata non poteva mancare Elodie, ormai una vera e propria “veterana” del catwalk parigino. Da anni è tra i volti dell’azienda beauty e da tre prende parte allo show-evento. La cantante ha brillato, letteralmente. Per l’esclusiva serata, ha voluto rendere un commovente omaggio alla moda italiana scegliendo un look vintage di Giorgio Armani, lo stilista recentemente scomparso. Il modello strapless e dalla forma a campana fa parte della collezione Privé autunno-inverno 2014/15. L’abito è ricoperto di cristalli rossi applicati a mano su un delicato tessuto di tulle scuro. Un modello molto simile era stato indossato da Rocio Munoz Morales nel 2015 sul palco del Festival di Sanremo. A completare la mise, un paio di pump rosse di Giuseppe Zanotti. Da Milano a Parigi, Elodie si conferma protagonista indiscussa delle passerelle internazionali: guardala nella gallery.

