Elodie, pranzo a Milano col look sportivo… costosissimo

Tra impegni musicali, set cinematografici e campagne pubblicitarie di brand prestigiosi, la vita di Elodie è un turbinio di appuntamenti e progetti. Eppure, anche le star più richieste hanno bisogno di momenti di normalità. Ed è proprio quello che i paparazzi hanno immortalato in una giornata di ottobre a Milano. L’artista si è concessa un pranzo con un’amica, lontana dai riflettori, in una dimensione più intima. E’ casual anche l’outfit: è bene però non farsi ingannare dalla semplicità perché la mise della cantante è costosissima.

Un giorno di ottobre a Milano

Elodie arriva in auto al LuBar, rinomato locale milanese. La cantante scende dalla macchina insieme a un’amica: le due si dirigono verso i tavolini esterni, pronti ad accoglierle per un pranzo all’aria aperta. I gesti sono spontanei e complici: un sorso di bevanda, una battuta che strappa una risata, confidenze sussurrate e momenti di ilarità condivisa, che rendono l’atmosfera leggera e spensierata. Le ore scorrono piacevolmente, senza fretta, in una dimensione di autenticità, che raramente le vip riescono a ritagliarsi. Finito il pasto, l’artista si allontana, lasciandosi alle spalle una pausa rigenerante, prima di tuffarsi nuovamente nei mille impegni che la attendono. Un momento rubato alla quotidianità frenetica, immortalato dagli obiettivi dei fotografi.

Quanto costa la tuta?

A primo impatto, l’outfit scelto da Elodie potrebbe sembrare un semplice completo sportivo, perfetto per una giornata informale. La realtà, però, racconta tutt’altra storia. Il look sporty della cantante è infatti un concentrato di lusso. Il bomber in camoscio color marrone porta la firma di Darkpark, brand apprezzato da chi cerca capi di alta qualità con un taglio contemporaneo, e ha un prezzo importante: 1.975 euro. Caratterizzato da un orlo elasticizzato che garantisce una vestibilità perfetta, è chiuso da una zip, che dona praticità senza rinunciare allo stile. Collo alto e tasche laterali completano il design. In coordinato con la giacca ci sono i pantaloni palazzo (1.475 euro), realizzati nello stesso materiale. Il dettaglio distintivo? Le cuciture sulle ginocchia, un elemento che aggiunge un twist moderno ai calzoni. Una tuta che unisce comfort e stile, ideale per chi desidera sentirsi a proprio agio senza rinunciare a un’estetica curata e di alto livello.

Il potere degli accessori

Come ogni fashionista che si rispetti, Elodie sa bene che sono gli accessori a fare la differenza e a completare anche il più semplice degli outfit. E infatti, ai piedi della cantante spiccano un paio di Nike Shox Ride 2 (189,99 euro) in verde metallizzato. Il modello iconico ha segnato l’estetica Y2K e oggi vive una seconda giovinezza grazie al ritorno prepotente delle tendenze dei primi anni Duemila. Queste sneakers non sono solo comode, strizzano anche l’occhio alla moda. Il colore e il finish aggiungono un tocco di personalità e carattere, creando una palette interessante con i toni caldi della tuta. Sulla spalla, l’artista porta la Mega Comma di GCDS (298 euro), borsa che si distingue per il suo design audace. Realizzata in pelle grigia effetto consumato, la bag ha una particolare forma a T, un manico con cuciture tono su tono e due lembi sovrapposti, impreziositi da un dado con logo in rilievo.

Protagonista alle sfilate

Il fashion month appena concluso ha visto Elodie assoluta protagonista, confermando il suo status di icona sempre più richiesta dalle griffe internazionali. A Milano, la cantante si è fatta notare in prima fila alle sfilate più attese e prestigiose: da Prada a Versace, passando per Roberto Cavalli, ogni apparizione è stata un trionfo di stile. Per ciascun brand ha saputo scegliere look diversi ma sempre perfettamente calibrati, dimostrando una spiccata versatilità. Ogni outfit raccontava una storia differente, dalla sofisticazione minimalista all’esuberanza glamour, sempre con quella sicurezza che la contraddistingue.

Ma il vero colpo di scena è arrivato a Parigi, dove Elodie è passata dal front row alla passerella. Durante la sfilata di L’Oréal Paris, evento che celebra la bellezza femminile in tutte le sue forme, la cantante ha calcato il catwalk sfoggiando uno spettacolare abito rosso firmato Giorgio Armani Privé. Un momento emozionante, che ha sancito il suo sodalizio con il brand di cosmesi.

Luccicante con i gioielli

L’universo fashion di Elodie non si ferma alle sfilate: anche la gioielleria gioca un ruolo fondamentale. La cantante è infatti ambassador di APM Monaco, prestigioso brand di gioielli che ha trovato in lei la testimonial ideale. Recentemente è stata lanciata la nuova campagna pubblicitaria per l’autunno. La collaborazione tra la performer italiana e il marchio monegasco rappresenta l’incontro perfetto tra due mondi: da un lato la femminilità audace e lo spirito cosmopolita che la maison ha sempre rappresentato, dall’altro il carisma e l’eleganza naturale di una delle icone più influenti della scena musicale e stilistica.

La collezione presentata mette in risalto design contemporanei e distintivi: i gioielli a zig-zag della linea Up&Down che giocano con geometrie moderne, le forme morbide ispirate ai sampietrini romani e le collane a croce che richiamano i pezzi custom made da lei indossati durante il tour negli stadi. Le immagini della campagna mostrano una Elodie che incarna forza e raffinatezza in egual misura, con pose dinamiche ed eleganti. Tra tanti impegni professionali, ecco che si inserisce quella giornata spensierata immortalata a Milano: scopri tutti i dettagli del suo outfit nella gallery.

