Elodie brilla: dopo Sanremo presenta il film e la nuova collaborazione

Inarrestabile Elodie! Cantante, modella, attrice: la 34enne romana è un’artista a tutto tondo e un vulcano sempre in attività. Nel primo trimestre del 2025 ha inanellato un successo via l’altro. Tra i vari impegni è impossible non citare il Festival di Sanremo: in gara con Dimenticarsi alle 7, ha portato sul palco dell’Ariston la sua sensualità, sprigionata appieno nel duetto con Achille Lauro nella serata cover. Nell’ultima settimana ha stupito nuovamente i fan presentando il nuovo progetto come testimonial. Spazio anche per cinema e Milano Fashion Week.

Testimonial preziosa

C’è una bella novità in casa APM Monaco. Il brand di gioielli made in Montecarlo ha svelato nei giorni scorsi la testimonial per il mercato italiano: Elodie. Una presenza magnetica e un talento unico, tradotti in una campagna pubblicitaria fresca, moderna e un po’ onirica. Un cielo azzurro alternato a nuvole bianche come sfondo, l’artista in primo piano: look casual per lei, con una camicia in denim chiaro, i capelli raccolti, il make-up al naturale. A parlare sono i gioielli: bracciali, anelli e orecchini della collezione Printemps adornano il corpo della cantante. “Siamo entusiasti di accogliere Elodie nella famiglia APM Monaco. La sua energia, il suo spirito audace e il suo innato senso dello stile esprimono perfettamente i valori del nostro marchio”, ha dichiarato Kika Prette, direttore creativo della maison. Un sodalizio prezioso.

Nella pelle rossa

Una sera di marzo a Milano, nell’esclusivo ristorante Cracco, in Galleria Vittorio Emanuele. Nel brusio della città in perenne movimento, è andato in scena l’evento di lancio per la campagna pubblicitaria di Elodie in veste di testimonial APM Monaco. Bellissima e fiera, l’artista ha optato per un outfit da protagonista. Il tubino in pelle rossa dalla silhouette fasciante è perfetto per l’occasione: firmato Dsquared2, vanta un profondo scollo a V sul décolleté. I gioielli, firmati ovviamente dal brand monegasco, sono i veri protagonisti della mise, a partire dall’accattivante collana ispirata alla forma delle foglie di palma. Microincastonata con oltre 700 pietre, richiama la bellezza della natura, senza dimenticare un twist contemporaneo. Luminosa, come chi la indossa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Gioco pericoloso al cinema

Elodie dà appuntamento ai fan anche al cinema. Dal 13 marzo è nelle sale con il thriller psicologico Gioco Pericoloso. Protagonista in un triangolo amoroso, tiene alta la tensione degli spettatori con la sua performance. Niente di più lontano dalla realtà: nella vita di tutti i giorni, vive una love story serena con Andrea Iannone. I due postano periodicamente contenuti social, facendo palpitare i cuori dei follower. A Roma per il lancio del progetto, la cantante ha scelto due look diversi tra loro ma dal forte impatto visivo, firmati Ferragamo. Tailleur-pantaloni color tortora per il photocall del pomeriggio e abito cocoon nero con nastro intorno al collo per la première serale. Il tocco audace è dato dalle mules con lacci che si arrampicano maliziosamente sui polpacci. Guarda i mille volti (e i mille stili) di Elodie: nella gallery trovi tutti gli outfit di queste settimane.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

