Elodie sexy a Capri per la sfilata Jacquemus (ma tutti guardano La Casa)

Con un “semplice” vestito bianco, Elodie si è assicurata tutti gli occhi addosso. La cantante è stata fotografata a Capri per un evento glamour molto atteso dai fashionisti di tutto il mondo: la sfilata Jacquemus. Quest’anno, la location scelta è una tappa italiana molto affascinante ma fuori dal circuito turistico classico: Casa Malaparte. Pochi gli ospiti, selezionatissimi, giunti da tutto il mondo: c’era Gwyneth Paltrow, ma anche Ghali.

L’estate frenetica di Elodie

Un calendario fitto di impegni lavorativi e una vita privata altrettanto piena. E’ quello che sta vivendo Elodie in questo momento. In meno di due settimane, ha inanellato un flash mob in piazza San Babila a Milano, un matrimonio familiare (quello di sua mamma) in provincia di Como e la partecipazione alla esclusiva sfilata Jacquemus a Capri. Per ognuna di queste occasioni, inutile dirlo, un outfit adeguato che le ha garantito gli occhi addosso.

Le nozze di mamma Claudia

Claudia Marthe, mamma di Elodie, ha sposato il compagno Francesco Cramer presso Villa Adelaide, nei pressi del Lago di Como. La cantante era raggiante ed elegante per questa cerimonia familiare in cui era tra i protagonisti. Un caftano color ocra Taller Marmo lungo fino ai piedi, con cintura in vita e scollo asimmetrico: questo l’outfit scelto per il matrimonio. Capelli lunghi mossi raccolti in una coda morbida per l’artista che ha confessato il suo imbarazzo alla richiesta della madre di cantare una canzone a cappella. Neanche 48 ore dopo, eccola a Capri, con un look vedo-non-vedo acchiappa sguardi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Elodie trasparente per Jacquemus

Il vestito bianco ha il collo alto ed è lungo fino ai piedi. Il dettaglio della cucitura sovrapposta caratterizza la manica, grossi pendenti sfiorano le spalle di Elodie: eppure è altrove che rimbalza lo sguardo. Il tessuto trasparente accarezza le forme della cantante, svelando l’intimo color carne. La camminata rende ipnotico il movimento delle gambe, in controluce.

Il look Jacquemus assicura ad Elodie tutti gli occhi addosso, in un evento in cui non era facile emergere.

Seduti tra Dua Lipa e… Tony Effe

Le star internazionali accorse in Italia per applaudire il brand sono davvero tante. Un’esplosiva Laetitia Casta in total black ammalia dallo yacht, accompagnata da Tina Kunakey (capo coperto ma fianchi a vista). Non è da meno Dua Lipa, con un vestito turchese (anche questo trasparente) e occhiali in nuance. Gwyneth Paltrow sfoggia un abito che gioca con i volumi, mentre Rosie Huntington-Whiteley propone un outfit a righe. Spiccano nel selezionatissimo parterre di Jacquemus anche due artisti italiani: Ghali e Tony Effe, entrambi con un look marinaro giocato sui dettagli.

Sulla scalinata di Casa Malaparte

E veniamo al luogo spettacolare che ha accolto la sfilata: si tratta di un edificio razionalista posto su una scogliera a picco sul mare, che fu dello scrittore e giornalista Curzio Malaparte. I faraglioni di Capri sono lo sfondo naturale di questa villa, mentre la sua scalinata è diventata leggendaria grazie a un capolavoro cinematografico: “Le Mépris“, Il Disprezzo di Godard (1963), con Brigitte Bardot e Michel Piccoli.

Una location unica che ha segnato l’immaginario di Simon Porte, lo stilista di Jacquemus, tanto da volerci presentare la sua ultima collezione, che ha chiamato appunto “La Casa”.

Jacquemus: sensualità francese e fascino italiano

Un traguardo importante per il brand, che festeggia 15 anni di attività. “15 anni, 1 sogno, 1 casa, 99 gradini, 47 look, 40 invitati, 25 gradi”, è stata la caption usata sui social prima della sfilata.

Richiami alla Dolce Vita e agli anni 60, capi essenziali giocati su silhouette e volumi, accessori ricercati, colori caldi e neutri compongono il mood Jacquemus che è un’inno allo stile di vita del Mediterraneo.

Il primo look in passarella? E’ proprio ispirato all’accappatoio giallo che Brigitte Bardot indossava sulla scalinata di Casa Malaparte, per poi sfilarlo per un tuffo, nuda, in mare.