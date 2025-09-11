Elsa Hosk si sposa: proposta di nozze con un mega anello

La modella svedese Elsa Hosk si prepara a un nuovo capitolo della sua vita: è ufficiale il fidanzamento con Tom Daly. La proposta è arrivata nel loro appartamento newyorchese, decorato con fiori e candele: il momento è stato ovviamente condiviso con il mondo tramite social. A catturare l’attenzione più di tutto è lo strepitoso anello di fidanzamento che ora brilla sul dito di Elsa: una dichiarazione d’amore visibile, preziosa e carica di significato.

Belli e felici

Elsa Anna Sofie Hosk, 36 anni, è una delle supermodel più affermate a livello internazionale, celebre per la sua lunga collaborazione con Victoria’s Secret e per aver posato con i brand più prestigiosi. Svedese, abita e lavora da lungo tempo negli Stati Uniti. Il danese Tom Daly è un imprenditore, noto per essere cofondatore e direttore creativo di Running Vision, società che produce occhiali sportivi. La coppia è insieme dal 2015 e nel 2021 è nata la loro prima figlia, Tuulikki Joan Daly. Nonostante la vita sotto i riflettori e i mille impegni che li portano in giro per il mondo, la Hosk e Daly hanno costruito un rapporto saldo, fatto di momenti pubblici, senza rinunciare però a privacy e riservatezza.

10 anni d’amore e… 10 carati?

Dieci anni d’amore dunque: questo numero ricorre anche nell’anello che ha suggellato la proposta di matrimonio di Elsa Hosk e Tom Daly. Secondo gli esperti interpellati dalla stampa americana, la pietra centrale sarebbe un diamante ovale di circa 10 carati, circondato da un halo di diamanti più piccoli e incastonato su una montatura in platino. Il modello fa parte della collezione Soleste di Tiffany & Co. Quanto costa il gioiello? Secondo le stime, il prezzo sarebbe compreso tra i 350.000 e i 500.000 dollari, ma potrebbe raggiungere il milione di dollari, in base alle caratteristiche del diamante. La Hosk ha mostrato il prezioso in un carosello social, facendolo risaltare sopra una manicure curatissima.

Il sì in rosso

Per il momento tanto atteso, Elsa Hosk non ha lasciato nulla al caso, inclusa la scelta del look. In fondo lei è una modella navigata e una fashionista di prim’ordine. Alla proposta, indossava una camicia rossa a maniche lunghe, abbinata a una gonna color borgogna. Il rosso, colore dell’amore per antonomasia, non è sfuggito agli osservatori: casualità o scelta studiata nei dettagli? Tom Daly invece era in completo grigio con camicia a righe. Un abbigliamento elegante ma non troppo formale, perfetto per una proposta in casa ma degna di un evento da copertina. La coppia ha poi festeggiato con amici e familiari in un bistrot francese nel quartiere East Village di New York. Accolti da applausi e festoni, i due hanno celebrato il lieto evento con una torta a cupola verde.

Una proposta… “vecchia?”

Nonostante il grande annuncio sia stato pubblicato sui social il 10 settembre, gli indizi fanno pensare che la proposta possa esser avvenuta giorni, se non settimane, prima. Un dettaglio rivelatore non è sfuggito ai follower. Lo scorso weekend Elsa Hosk ha partecipato alla finale degli US Open. All’evento sportivo Elsa ha sfoggiato un outfit beige, composto da camicia e infradito The Row, con un cappellino Ralph Lauren. Nelle immagini indossava già il prezioso anello di fidanzamento: in fondo, il gioiello è tanto grande da non poter passare inosservato. Questo porta a pensare che, pur essendo stato reso pubblico poche ore fa, il fidanzamento sia avvenuto precedentemente, con la modella che ha atteso il momento giusto per condividere con i follower. Come spesso accade nel mondo delle celebrità infatti, la linea tra privato e pubblico è sottile e non sempre veritiera: ciò che si svela sui social è ciò che si vuole rivelare, quando si vuole. Guarda tutti i dettagli della proposta nella gallery.

