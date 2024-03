Gli anelli di… divorzio: Emily Ratajkowski ricicla i diamanti dell’ex

“L’amore è eterno finché dura” è il titolo di un film del 2004 di Carlo Verdone. Poche parole ma senza dubbio vere. Quando un rapporto si logora c’è poco da fare, è meglio lasciarsi. Se poi ci sono di mezzo presunti tradimenti, i danni sono spesso irreparabili. Questo è vero per i comuni mortali ma anche per i famosi. Emily Ratajkowski compresa. A quasi due anni dal divorzio da Sebastian Bear-McClard, la modella ha stupito tutti postando degli scatti dove sfoggia degli accessori inaspettati.

La storia… naufragata

Quello di Emily Ratajkowski e Sebastian Bear McClard sembrava un amore grande e solido. La modella e il produttore, già amici da tempo, avevano iniziato la loro relazione romantica nel 2018. Le foto social e le immagini dei paparazzi che documentavano la loro passione erano all’ordine del giorno. A inizio 2019 era arrivata la proposta di matrimonio, con un insolito engagement ring con due diamanti, realizzato dal brand di gioielli Alison Lou. Il valore stimato dell’anello oscillava tra i 50 e i 90mila dollari. Lei lo mostrava con orgoglio su Instagram. A stretto giro, la coppia avevo detto sì con una cerimonia civile a New York. Poi Emily e Sebastian hanno messo su famiglia, Sylvester Apollo è nato a marzo 2021. Nell’estate del 2022 i due si sono invece detti addio. Le voci sull’infedeltà di lui, sebbene mai confermate, si erano fatte molto insistenti. E l’anello? Emily l’ha conservato e ora lo ripropone con una nuova veste.

I divorce ring

“Abbiamo creato l’originale anello di fidanzamento a due pietre, lanciando il trend… e rieccoci, con gli anelli del divorzio” si legge sulla pagina Instagram di Alison Lou. Il brand ha separato i grossi diamanti, il primo, taglio princess, di due carati e il secondo, taglio pera, di circa tre carati, per creare due pezzi singoli. I divorce ring sono destinati a lanciare una nuova tendenza in fatto di preziosi: del resto il mercato non manca. A mostrarli al mondo è la stessa Emily Ratajkowski, con una serie di scatti, ovviamente, bollenti. La top, nuda nel letto, mette in primo piano le dita ingioiellate. Le mani sui seni, un candido piumone bianco a coprire la pelle, lo sguardo languido, le labbra carnose: single e sexy.

Pronta per un nuovo amore?

In questi due anni dalla separazione da Sebastian Bear-McClard, Emily Ratajkowski ha ripreso in mano la sua vita, fatta di lavoro, relax con il figlio e qualche flirt passeggero. C’è stata la storia con il comico Pete Davidson, il bacio infuocato con Harry Styles e la presunta frequentazione con il cantante Moses Sumney. Ora Emrata sembra essere single ma, a giudicare dai suoi ultimi look, forse le sta tornando la voglia di fiori d’arancio. Da Parigi a Los Angeles, è infatti impossible non notare quanto ultimamente la Ratajkowski apprezzi il bianco, colore sponsale per antonomasia. Lei, da sempre sensualissima, lo propone con un twist malizioso. Al Vanity Fair Oscar Party la modella si è presentata con l’abito di Jacquemus che “si stacca dal colpo”, alla Paris Fashion Week ha scelto il white firmato Sandro e Acne Studios. Pronta per uno nuovo amore? Intanto si gode gli anelli del divorzio: guardali nella gallery.

