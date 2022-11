Emily Ratajkowski col nude look nasconde il flirt con Pete Davidson?

In questi giorni negli Stati Uniti c’è un nuovo gossip sulla bocca di tutti. Emily Ratajwkoski e Pete Davidson si stanno frequentando? La notizia è senza dubbio succosa. Per ora non ci sono conferme (né smentite) ma solo presunti avvistamenti di quella che si annuncia la coppia più hot di questo autunno-inverno.

Single da poco

Emily Ratajkowski è una super modella, inseguita e acclamata dai brand di moda più importanti e dai magazine più patinati. Oltre alla carriera nel fashion, è anche un’imprenditrice di successo, ha infatti un suo brand di abbigliamento e swimwear, Inamorata. Attiva nel sociale, porta avanti una battaglia di sensibilizzazione nei confronti dei più deboli, lavorando molto sull’accettazione del sé. Emrata è però anche la mamma del piccolo Sylvester Apollo, di un anno e mezzo. Il suo recente annuncio di divorzio dal marito, il produttore Sebastian Bear-McClard, ha fatto il giro del mondo. Emily è dunque single da poco e lo è anche Pete Davidson, la cui love story con Kim Kardashian si è interrotta dopo un anno di frequentazione.

Gli avvistamenti

Secondo diverse fonti, Emily Ratajkowski e Pete Davidson sono stati avvistati in più occasioni in giro per New York. Entrambi liberi da impedimenti ed entrambi con molta voglia di riscattarsi: il marito di Emily le sarebbe stato infedele mentre la Kardashian avrebbe rifiutato la proposta di matrimonio di Pete, portando all’inevitabile rottura. Secondo il magazine Us Weekly la Ratajkowski e Davidson sono “nelle primissime fasi, ma entrambi si piacciono molto. Pete fa ridere Emily e lui adora quanto lei sia intelligente”. Conosciutosi tramite amici comuni, si dice che siano inseparabili.

Nude look al party

Che questo amore agli albori sia vero o meno per ora non è dato sapere. Intanto Emily Ratajkowski ha un po’ confuso le acque presentandosi a un evento newyorchese da sola, con un outfit super sexy. Per il party di Swarovski al Mark Hotel, organizzato per svelare le luci natalizie create dal brand di cristalli per l’albergo di lusso, Emrata ha sfoggiato un abito nero di Aya Muse completamente trasparente. Portato senza reggiseno, mostrava il seno. All’evento la top si è intrattenuta con la collega Irina Shayk, postando anche un video social prima della cena. Nella speranza di vedere presto immagini in coppia con Pete Davidson, godetevi il nude look di Emily in solitaria nella gallery.

