La modella ha svelato la gravidanza sui social, poi è uscita per le strade di New York con l'outfit bollente

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione perciolosamente sexy un voto al colore 7 IL NOSTRO GIUDIZIO

Da anni Emily Ratajkowski esibisce il suo corpo bollente con sfrontatezza sui social. L’influencer si è sempre spogliata con orgoglio, anche per lanciare messaggi di body love e accettazione di tutti i corpi. Adesso Emrata ha però nuove forme da mostrare, quelle della gravidanza. La modella ha svelato sulle pagine di Vogue di essere in attesa del primo figlio dal marito, il regista Sebastian Bear-McClard. “Ci piace rispondere a chi lo chiede che non sapremo il sesso fino a quando nostro figlio non avrà 18 anni, allora ce lo farà sapere”, ha raccontato la Ratajkowski, schierandosi ancora una volta a favore della totale libertà di espressione.

Sul divano con il cane, mentre si accarezza il pancione nudo alla finestra, in vasca o davanti allo specchio: Emily Ratajkowski è dolcissima nel video girato da Lena Dunham per il magazine. In copertina invece Emrata indossa un abito a sottoveste con pizzo di Jonathan Simkhai, che le scivola sensualmente addosso.

Alla star sono sempre piaciuti i vestitini provocanti, i bikini striminziti, i top corti e i jeans aderentissimi. Nelle scorse settimane però Emily Ratajkowski è stata paparazzata con addosso solo pantaloni larghi, sneakers e, soprattutto, magliette informi: doveva nascondere i cambiamenti del suo corpo.

Ora che ha dato l’annuncio Emily Ratajkowski può tornare a sfoggiare i suoi adorati outfit sexy. E’ così che, a poche ore della lieta novella pubblicata su Instagram, la Ratajkowski è stata fotografata a spasso per New York con una mise decisamente rivelatrice. L’abito nero ha sì le maniche lunghe ma è caratterizzato da un oblò sui fianchi che svela la pelle ed è realizzato in un tessuto trasparente che mostra il décolleté (ovviamente non indossa il reggiseno). Occhialoni scuri e un paio di stivali rosso fuoco di Stuart Weitzman completano il primo look “premaman” della bollente Emrata.

