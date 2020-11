MORSO DELLA VIPERA Adatto per questa occasione Come lo indossa perciolosamente sexy idea regalo 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Continua la gravidanza social di Emily Ratajkowski. Tra le foto che posta lei sui suoi profili e le immagini che vengono scattate dai paparazzi, riceviamo aggiornamenti quotidiani sul suo pancione in crescita. Lo modella poi non è certo una che si nasconde anzi, mostra le forme in tutto il loro splendore.

Se subito dopo aver annunciato la dolce attesa, Emrata si era fatta ritrarre a spasso per Los Angeles con abiti trasparenti e minidress corti fino alle natiche, adesso che le forme lievitano a vista d’occhio Emily Ratajkowski sembra aver iniziato a preferire outfit più comodi. Via libera allora a dei morbidi pantaloni della tuta, ovviamente firmati Inamorata, il suo brand di abbigliamento.

Per una passeggiata con il cane e il marito, il regista Sebastian Bear-McClard, Emily abbina ai suoi sweatpants color mattone un top cortissimo nero, che svela le nuove curve materne. Stesso mood in occasione di una piccola vacanza all’Amangiri, l’esclusivo resort a 5 stelle nel deserto dello Utah. Cappello di paglia in testa, libro in una mano e cellulare nell’altra, Emily Ratajkowski si scatta una sfilza di selfie. Addosso, oltre appunto ai pantaloni della sua linea, sfoggia un reggiseno bianco di Boodywear che le strizza il seno, reso ancora più florido dalla gravidanza.

Tra tanta abbondanza si nota a malapena un grosso ciondolo in oro a forma di S, che la Ratajkowski porta al collo. Certo, Sebastian è il nome del marito ma magari Emily Ratajkowski ha già scelto come chiamare il bebè in arrivo. Una decisione non facile visto che la top ha annunciato che sarà il figlio stesso, intorno ai 18 anni, a rivelare ai genitori a quale genere si sentirà di appartenere. Per il momento Emrata si gode qualche giornata sotto il sole. Sun. Questo sì che sarebbe un bel nome con la S. La collana è già pronta!

