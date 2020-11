La modella, in attesa del primo figlio, veste sempre super sexy ma non fatevi ingannare dai colori

Da quando nel 2013 si è fatta conoscere grazie al video di Blurred Lines di Robin Thicke, Emily Ratajkowski è stata consacrata come una delle donne più sexy del mondo. Nelle immagini la modella ballava in topless intorno al cantante, sfoderando tutta la sua sensualità. Sono passati sette anni ma Emrata non ha abbandonato il suo lato hot, nemmeno adesso che è incinta.

Un paio di settimane fa Emily Ratajkowski ha annunciato, attraverso un servizio su Vogue, di essere in attesa del primo figlio dal marito, il regista Sebastian Bear-McClard. Lei, splendida e provocante, ha mostrato le forme in crescita in una serie di scatti artistici. Se prima della lieta novella la star, onde evitare di mostrare per sbaglio il pancione, era stata poco presente sui social, per la strada i paparazzi non le hanno dato tregua. Lei però, molto furba, è uscita di casa a lungo con jeans morbidi e felponi informi.

Ora però che non si deve più nascondere, Emily Ratajkowski ha ripreso a sfoggiare i suoi outfit striminziti, a favor di fotografo. “Sto imparando a conosce il mio nuovo corpo”, scriveva lei qualche giorno fa su Instagram, a corredo di un selfie allo specchio dove appariva completamente nuda, fatto salvo per i calzini. Il suo stile pre-maman è composto da cropped top che lasciano la pancia scoperta e minidress che enfatizzano le linee arrotondate.

In occasione di una visita insieme a un’amica al mercato dei fiori a Los Angeles, Emily Ratajkowski ha lasciato poco all’immaginazione. Per la sua uscita mondana ha scelto un abitino azzurro che fasciava la silhouette. Sneakers Reebok e a una mascherina in tessuto di Evolvetogether completavano la mise. Che Emrata voglia svelare attraverso il colore dell’abito l’arrivo di un maschietto? Assolutamente no. La modella ha rivelato infatti che sarà il figlio stesso, intorno ai 18 anni, a far sapere ai genitori a quale genere vuole appartenere. Non fatevi ingannare dai colori dei look di Emily, è solo moda. Per sapere il sesso del bebè dobbiamo invece aspettare quasi un ventennio.

