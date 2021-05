Emily Ratajkowski, mamma che curve nel minidress bianco!

La top model a spasso per le strade di New York insieme al suo bimbo non passa inosservata

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Un voto al colore Pericolosamente sexy 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

In questi strani anni di pandemia, con molti lavori nella moda fermi, i marciapiedi cittadini si confermano la passerella preferita di molte star americane. In una caldissima mattinata newyorkese Emily Ratajkowski ha fatto il pieno di flash in occasione di una passeggiata con il figlio neonato Sylvester. Ora che in tanti Stati a stelle e strisce sono state abolite le mascherine nei luoghi aperti, Emrata ha provato a camuffarsi con un cappellino verde ma con quel vestito era impossibile non farsi notale.

New York come passerella

Insieme a un’amica, mamma Emrata ha spinto la carrozzina Babyzen con dentro il suo piccolo per le strade di New York. Addosso la modella aveva un minidress a costine bianco cortissimo che, sia di spalle che di profilo, svelava in parte le natiche. Un look sensuale ma anche comodo, accessoriato con sneakers Vans, borsa arancione JW Pei e una miriade di collane. Emily Ratajkowski stava andando a fare un brunch in compagnia e ha documentato la sua giornata postando foto insieme a Sylvester su Instagram.

Le polemiche per gli scatti in bikini

A poco più di due mesi dal parto, Emily Ratajkowski ha ritrovato il corpo perfetto, con gambe snelle e vita stretta. Nonostante porti avanti una battaglia di sensibilizzazione contro il body shaming, di recente Emrata si è anche attirata qualche critica per avere pubblicato delle immagini in un bikini della sua linea, Inamorata. Con le sue forme asciutte è stata accusata di non rappresentare un modello veritiero di una donna che ha partorito da poche settimane. Il rischio è di far sentire le altre neo-mamme a disagio e inadeguate.

C’è però anche chi difende Emily Ratajkowski, sostenendo che proprio perché le donne non sono tutte uguali, anche lei ha il diritto di farsi vedere come ritiene, a maggior ragione considerando che è una supermodella, che aveva un fisico da urlo anche prima di rimanere incinta. Chi ha ragione? Nella gallery tutti gli scatti incriminati.

Related Posts