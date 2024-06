Emily Ratajkowski passeggia in camicia da notte poi si mette in bikini

Emily Ratajkowski è tra le protagoniste dello streetsyle newyorkese. Ogni sua passeggiata sembra una sfilata in passerella, tanto con i look più audaci quanto con quelli più casual. Stavolta i paparazzi l’hanno pizzicata con un outfit dall’ispirazione boho-chic: un abito bianco e leggero con inserti di pizzo. Pare quasi che la modella si sia alzata dal letto e sia uscita di casa in camicia da notte, e non è difficile immaginarsela sotto le lenzuola. Pochi giorni dopo invece un nuovo outfit ci fa venire voglia di mare.

A spasso a New York

Emily Ratajkowski sembra non far troppo caso ai paparazzi che non la perdono di vista. Del resto è più che abituata ad essere seguita dai flash ad ogni sua uscita, sia da sola che con il figlio Sylvester. L’outfit che sfoggia non poteva passare inosservato: candido e sexy, malizioso e romantico, innocente e audace al tempo stesso. La modella attraversa le vie della Grande Mela con passo sicuro, giocando con i capelli e aggiustando lo scollo dell’abito a un passo del wardrobe malfunction (e infatti il reggiseno color carne fa capolino).

Il look boho-chic con un tocco di personalità

Emily Ratajkowski con il suo vestito Mango è quanto mai sensuale durante la passeggiata a Ney York. Il capo che indossa ricorda una camicia da notte, con quegli inserti ricamati che creano un intrigante gioco di trasparenze. L’abito in lino e cotone ha un taglio svasato e asimmetrico. La scollatura è generosa, e contiene a fatica il décolleté straripante della modella. Il mood boho-chic è spezzato dalle calzature: un paio di sneakers Puma rosse che contrastano con la leggerezza e la freschezza del long dress e aggiungono un tocco di personalità. Completano l’outfit gli occhiali da sole in acetato giallo e gioielli in oro, tra i quali spicca la collana con il nome del figlio, Sylvester.

In bikini per prendere il caffè

Altro giorno, altro look per Emily Ratajkowski. In questo caso però, la modella ha giocato ancora di più con la malizia. “City kini” scrive su Instagram, nel postare una serie di scatti in giro per New York. Il suo sarebbe dunque un bikini da città: del resto, chi non va a prendere il caffè mattutino in costume da bagno in una grande città? La top vuole in realtà far conoscere ai follower i nuovi modelli per l’estate della sua linea di swimwear, Inamorata. Emily ha scelto una proposta fantasiosa e super sexy, composta da reggiseno a triangolo e da slip sgarbatissimi. L’outfit è reso sporty dai calzini bianchi di spugna e dalle sneakers Vans rosso fuoco.

In bikini a Monaco

Nei giorni precedenti Emily Ratajkowski aveva già fatto impazzire i follower con il look sfoggiato a Monaco. Anche in Costa Azzurra era stata decisamente esplicita. Il bikini Fruity Booty è ridottissimo e, così come i bermuda, ha un’insolita fantasia composta da un collage di foto di lati B e décolleté in costume. Sensualità all’ennesima potenza: le pose provocanti negli scatti social, con il seno sempre in primo piano, fanno scatenare i follower nei commenti.

Divorziata e felice

Da quando ha chiuso la storia d’amore con Sebastian Bear McClard, Emily Ratajkowski si espone il meno possibile riguardo alla sua vita privata. Certo non sono mancati i flirt e le frequentazioni, da quella con l’attore Pete Davidson a quella con il cantante Moses Sumney, passando per il bacio infuocato ad Harry Styles. “Divorziare prima dei 30 anni è chic” aveva detto qualche tempo fa, e aveva festeggiato il traguardo con due splendidi divorce ring ricavati dall’anello di fidanzamento. Ora, stando alle cronache rosa, sarebbe felicemente single ma chissà che non sia diretta, a passo sicuro (e outfit provocanti), verso un nuovo amore.

