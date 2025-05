Emily Ratajkowski in posa sulla sabbia: bollente in Gucci

Niente tappeti rossi né eventi mondani per Emily Ratajkowski al Festival di Cannes 2025. La top model è stata tuttavia intercettata in Croisette, in concomitanza con la manifestazione. Avvistata per le strade della città e in spiaggia, la modella americana è stata protagonista di uno shooting ad alto tasso di sensualità firmato Gucci, che ha catturato l’attenzione di paparazzi e curiosi. Emily non ha presenziato agli appuntamenti ufficiali ma è comunque riuscita a catalizzare tutti i riflettori su di sé.

Shooting ad alta temperatura

Lo scenario è duplice: da una parte la sabbia dorata della spiaggia, dall’altra le vie eleganti di Cannes. E’ questo il set, esclusivo e panoramico, scelto per lo shopping di Emily Ratajkowski. La modella si lascia riprendere mentre cammina disinvolta, ammicca all’obiettivo e si concede a pose sensuali e provocanti. A fare da contorno ci sono una miriade di paparazzi, che immortalano Emily impegnata nel suo progetto lavorativo. Le movenze della Ratajkowski sono calibrate e studiatissime: lei sa esattamente come accendere l’obiettivo. I fotografi la seguono passo dopo passo, catturando ogni dettaglio. Uno shooting che sembra una dichiarazione d’intenti: la top scatena la sua femminilità: libera, fiera e super sexy.

Tre look Gucci per Emily

A firmare i look mozzafiato dello shooting è Gucci, che accompagna Emily Ratajkowski in ogni scatto: per lei capi bold e accessori iconici. Il primo outfit è il più estivo… e il più provocante: costume intero rosso con motivo geometrico, altissime platform in tela logata, maxi bag e occhiali scuri. Un foulard del brand, maliziosamente annodato come pareo in vita, svela le natiche di Emily. La seconda mise, dal sapore anni Settanta, è un mix esplosivo: pantaloni a palazzo marroni, camicia sbottonata e micro bikini bordeaux che enfatizza il seno. A completare il look, le stesse zeppe e un bauletto con logo “GG”. Il terzo cambio è perfetto per una serata al mare: Emily indossa shorts e camicia neri tempestati di paillettes. Anche in questo caso, non manca una borsa della maison, dalla stampa inconfondibile. Tre look, una sola regina dello stile.

Regina di sensualità

Non è certo una novità: Emily Ratajkowski è maestra nel trasformare ogni apparizione in un momento virale. Che sia per una vacanza in Brasile con con gli amici o per una passeggiata a New York nel bikini della sua linea di swimwear, Inamorata, la modella sa sempre come catturare l’attenzione. E chi può dimenticare la sua performance da sposa dark in Versace, chiusa in una scatola in mezzo alla strada? Conosciuta per le sue pose audaci e la capacità innata di fondere moda e provocazione, Emily non smette mai di stupire. A Cannes 2025, senza neppure calcare il red carpet, ha vinto comunque il premio per il look più hot: guardala nella gallery.

