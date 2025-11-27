Emily Ratajkowski, intimo rosso e provocazioni social

Non servono parole quando il corpo parla da solo. Emily Ratajkowski lo sa bene e continua a dominare i social media con la sua bellezza mozzafiato. La supermodella americana ha condiviso nuovi scatti sensuali su Instagram, mostrandosi in lingerie rossa. E i fan sono impazziti.

Icona di bellezza e sensualità

Emily Ratajkowski, 33 anni, è un’icona indiscussa di stile e sensualità. Nata a Londra ma cresciuta in California, Emrata – come la chiamano affettuosamente i fan – ha conquistato la fama mondiale grazie al videoclip Blurred Lines di Robin Thicke nel 2013. Da quel momento la sua carriera è decollata tra passerelle internazionali, copertine patinate e ruoli cinematografici. La modella è sempre stata paladina del body positivity e della libertà femminile. Attivissima sui social, Emily conta 28 milioni di follower su Instagram che seguono ogni suo movimento. La sua vita sentimentale ha fatto spesso parlare: dal matrimonio con Sebastian Bear-McClard, da cui ha avuto il figlio Sylvester, fino alle recenti frequentazioni con personaggi dello spettacolo. Ma è soprattutto per il suo fisico scolpito e la sua disinvoltura che Emily continua a far parlare di sé.

“Il mio sedere”

Le ultime foto pubblicate su Instagram hanno mandato in tilt i social. Emily Ratajkowski si mostra in tutta la sua bellezza con un set di lingerie bordeaux, che esalta ogni curva. Gli scatti, realizzati in un’abitazione luminosa con parquet in legno e ampie finestre, mostrano la modella in pose decisamente provocanti. La didascalia scelta da Emily incarna il suo stile diretto e senza filtri: “My butt”, il mio sedere. In fondo, non servono altre parole. La top, che nel ritratto frontale indossa pantaloni della tuta sensualmente abbassati, mette in mostra addominali scolpiti, forme sinuose e quella sicurezza che da sempre la contraddistingue. Emrata sa perfettamente come catturare l’attenzione e queste immagini ne sono l’ennesima dimostrazione. L’influencer non ha mai avuto paura di mostrarsi, rivendicando il diritto delle donne di celebrare il proprio corpo senza vergogna.

L’outfit per Natale

Il completo intimo scelto da Emily Ratajkowski è firmato Lounge, brand specializzato in lingerie sostenibile. Si tratta di un reggiseno a triangolo e un tanga in bambù, in un rosso scuro che richiama i toni natalizi. Il top presenta una fascia elastica con la scritta “Lounge” ripetuta in bianco, mentre il perizoma ha lo stesso dettaglio sui fianchi. Il taglio è sportivo ma decisamente sexy, con un design minimalista che valorizza le forme naturali. Il tessuto in bambù garantisce comfort e traspirabilità, perfetto per chi cerca capi sostenibili senza rinunciare allo stile. Emily ha abbinato il look con capelli sciolti e onde naturali, mantenendo il trucco minimal, per un effetto fresco e spontaneo. Come se non bastasse, la top ha rincarato la dose poche ore dopo, postando una serie di storie dove sfoggia un altro outfit total red del marchio, questa volta in pizzo.

Una vita in lingerie

Per Emily Ratajkowski gli scatti in lingerie non sono certo una novità. La modella ha fatto della sensualità il suo marchio di fabbrica, condividendo regolarmente foto in intimo o costumi da bagno che celebrano il corpo femminile. Ma quest’anno c’è stata una svolta importante: Emily ha finalmente sfilato al Victoria’s Secret Fashion Show nell’ottobre 2025. Si è trattato del suo debutto assoluto sulla passerella più sexy del mondo, a 33 anni. Un traguardo atteso da tempo, che ha emozionato la modella stessa. Durante lo show ha indossato creazioni mozzafiato e ali scintillanti, confermandosi perfettamente a suo agio nel ruolo di angelo. E in lingerie. Guardala nella gallery.