Emily Ratajkowski (nuda) parla degli uomini-ratto e… sogna un italiano

Emily Ratajkowski sta facendo discutere in queste ore per aver pubblicato un video su TikTok, rimosso nel giro di poco. In un minuto di discorso a ruota libera, la top ha parlato delle sue relazioni amorose, dei fidanzati che fatica a trovare e dei “rodent man”, una nuova categoria che racchiude uomini con determinate caratteristiche fisiche e comportamentali. Ecco tutti i dettagli della sua boutade.

Gli “uomini-ratto”

E’ bene partire inquadrando gli “uomini-ratto”. Come ormai sempre accade, ci ha pensato la Gen Z a lanciare questo nuovo trend, categorizzando una serie di maschi con caratteristiche ben precise. E’ stato però il New York Times a dare un nome alla categoria: “rodent man”. Naso a punta, orecchie sporgenti, lineamenti spigolosi con mascella marcata, occhi intensi, labbra sottili e fisici esili: a guardarli, ricorderebbero dei topi. Pungenti, simpatici, un po’ schivi, eclettici: questi i tratti caratteriali. Se in passato potevano piacere solo a una piccola nicchia di donne, oggi sono considerati dai giovanissimi dei veri e proprio sex symbol. Alcuni esempi illustri? Timothee Chalamet, Mike Faist, Kieran Kulkin, Jeremy Allen White e Barry Keoghan. A quanto pare piacciono a molte ma Emily Ratajkowski non la pensa proprio così.

Le parole di Emrata

Nuda a letto, con diverse collane al collo, la maggior parte dedicate al figlio Sylvester: così appare Emily Ratajkowski nel video social, cancellato a stretto giro. Il rischio di essere accusata di body shaming era infatti altissimo e probabilmente lei, che spesso si batte per diritti e inclusività, non voleva rischiare. “Vorrei parlare un po’ della mancanza di uomini di qualità nel mondo”, esordisce così Emrata nel suo discorso. La top prosegue: “Io sono un po’ scossa. Sono single, voglio andare agli appuntamenti romantici e ora capisco perché tutte le belle ragazze scelgono uomini che assomigliano a topi e ratti. Perché come faccio a trovare qualcuno che sia, scusate, più alto di un metro e ottanta? Un tipo divertente, intelligente, gentile? La gentilezza dovrebbe essere al primo posto. La gentilezza è la cosa più importante. È davvero difficile, c***o”.

Emily ama l’Italian boy

Nel suo discorso la splendida modella, acclamata da mezzo mondo, non nasconde la frustrazione per questo aspetto della sua vita. “Credo mi unirò alla schiera di coloro che rinunciano (a trovare un uomo – ndr)” ammette. Dopo la fine del matrimonio con Sebastian Bear-McClard e vari flirt illustri, la top sembra vivere ancora un periodo sfortunato sul lato amoroso. Forse però non tutto è perduto. Poco dopo aver pubblicato e rimosso il contenuto social, Emily Ratajkowski è stata paparazzata a spasso per New York con una maglietta che ha riacceso le speranze maschili, almeno quelle degli italiani. “Everybody loves an Italian boy” si legge sulla t-shirt verde di Emrata. Vintage, si trova in vendita usata su diversi siti per qualche decina di euro. Un capo divertente dedicato a Super Mario, il famosissimo personaggio dei videogiochi, che svela forse una passione segreta di Emily, quella per gli uomini del Bel Paese.

Sexy sulle strade di New York

Emily Ratajkowski ha scelto le strade di New York per lanciare il suo messaggio ai potenziali spasimanti italiani. Del resto lei è abituata a usare le vie della Grande Mela come una passerella. E’ lì che la top dà il meglio di sé in quanto a streetstyle. Complice la stagione calda appena iniziata, nelle ultime settimane Emrata ha regalato ai paparazzi una serie di look iper maliziosi. Biker boots Miu Miu, shorts sportivi e un crop top bianco che mostra la pancia: la Ratajkowski passeggia col telefono in mano ed è più sexy che mai. Altro giorno, altro look: ecco un completo crochet bianco di Gimaguas che svela gli slip in tonalità. Un mattino la modella è stata invece immortalata con un abito in pizzo di Mango che ricordava una camicia da notte. Lei per NYC però gira anche… in bikini! Nella gallery trovi tutte le immagini.

