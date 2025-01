Emily Ratajkowski in bikini a Rio De Janeiro: gli scatti sensuali per i fan

L’anno di Emily Ratajkowski inizia sotto le palme. La modella è prima volata in Messico, poi si è spostata in Brasile. Dalla leggendaria Rio de Janeiro, posta immagini da batticuore, tra bikini striminziti e gite nei luoghi più iconici della città.

Al caldo in Brasile

“Sono scappata in Messico solo per TikTok” ha scritto una settimana fa Emily Ratajkowski su Instagram. La top faceva riferimento al ban imposto negli Stati Uniti; nel frattempo il divieto è stato tolto ma lei non è tornata a New York, città dove risiede, bensì è volata ancora più giù, in Brasile. Nello specifico, è Rio de Janeiro la meta scelta dalla modella per svernare. Con Emily ci sono un gruppo di amiche e il figlio Sylvester, nato dal matrimonio (fallito) con il produttore Sebastian Bear-McClard. Il piccolo, 3 anni, è la mascotte del gruppo e si diverte tra un’attività e l’altra. Sono molte le ore trascorse sulle rinomate spiagge della città, tra tintarella e cocktail nei vari bar lungomare. Emrata ha anche fatto visita al famoso Cristo Redentore che domina la metropoli. Per l’occasione ha sfoggiato una t-shirt con stampata la bandiera verdeoro.

I bikini bollenti

I look vacanzieri di Emily Ratajkowski sono tutti alquanto maliziosi. Lei, che non ha vergogna a mostrarsi, ha pubblicato una serie di immagini che la riprendono da angolature provanti: natiche e décolleté sono i protagonisti delle foto. Pantaloni rossi, camicie in fantasie allegre e una t-shirt nera di Inamorata (115 euro), il suo brand di moda, con la bandiera del Brasile, a conferma di quanto lei ami il Paese sudamericano. Il resto dei suoi outfit sono composti principalmente dai bikini. Emily sa come far alzare le temperature e anche questa volte tiene fede alle provocazioni che hanno contribuito a renderla una bomba sexy. Strizzata in un due pezzi bianco con tante ciliegie rosse, fa volare la fantasia mentre si abbassa lo slip con maestria. In spiaggia al tramonto opta per un triangolo beige mentre per farsi scattare qualche immagine da dietro, punta su un’accoppiata di fantasie: il top è firmato Versace (650 euro). Il particolare è che sembra aver abbandonato, almeno per il momento, i modelli del suo marchio di swimwear ma ai follower interessa poco.

Pronta per San Valentino

Dopo la fine del suo matrimonio con Sebastian Bear-McClard, Emily Ratajkowski ha intrapreso una storia, durata qualche mese, con Pete Davidson. C’è stato poi un flirt con Harry Styles e una serie di altre presunte relazioni. Adesso la modella sembra essere single e molto serena. Dal suo profilo Instagram si evince però il desiderio di innamorarsi ancora. “Un sacco di rosso questo weekend” ha scritto qualche giorno fa, pubblicando una carrellata di immagini dove indossa il colore più piccante. Dal long dress adente al micro bikini, ci sono proposte per tutti i gusti. E che dire poi del completo di lingerie firmato Intimissimi? Sul tessuto elasticizzato e trasparente, è ricamata la scritta “More Amore”. In questo 2025 appena iniziano, anche noi auguriamo alla Ratajkowski… più amore!

