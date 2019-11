Emma Marrone con Belen sceglie la normalità di un bacio

Stefano De Martino non era fisicamente presente sul palco di Tu Si Que Vales ma tutti – conduttori, pubblico, telespettatori, giornalisti e tecnici – hanno pensato a lui quando Maria De Filippi ha presentato Emma Marrone.

Tuta nera di paillettes Philosophy e stivaletto grintoso, voce calda e autoironia, la cantante salentina ex di Stefano De Martino è andata a presentare il suo nuovo disco Fortuna, cantando il singolo Io sono bella. Nulla di strano: Emma Marrone è una “creatura” di Maria De Filippi. Se non fosse che ad ascoltarla ed applaudirla c’era Belen Rodriguez, la moglie del suo ex. Statuaria e sexy nel suo abito nero monospalla Alexandre Vauthier e tacchi The Attico.

Diversissime nei modi e nello stile, la bionda e la mora, entrambe donne di successo, entrambe su quel palco per motivi professionali, adesso sotto gli occhi di tutti per quell’uomo in comune.

Ed è Emma Marrone a scegliere la serenità: finito di cantare, prima di scendere dal palco, si è avvicinata a Belen Rodriguez per salutarla e baciarla con naturalezza. “Grande” ha ricambiato la showgirl argentina, prima che la telecamera cambiasse inquadratura, per far continuare lo show. La semplicità, ecco la grande Fortuna di Emma Marrone, che fa di lei una star.

