Emma Marrone a spasso per Milano con il maxi trench e le ciabatte di pelo

La cantante a passeggio per la città con l'outfit trendy che non passa inosservato

Da molti anni Emma Marrone è una delle protagoniste indiscusse della scena musicale italiana. Salita alla ribalta nel 2010 con la vittoria ad Amici, da allora la cantante ne ha fatta di strada. Sette album pubblicati, due Festival di Sanremo (con una vittoria), il ruolo di giudice a X Factor e una valanga di partecipazioni come ospite speciale: Emma è una delle artiste più amate e seguite nel nostro Paese. Il suo stile si è ovviamente evoluto con lei in questo decennio.

Mix di stili

Emma Marrone ha un mood tutto suo in fatto di abbigliamento. Le influenze rock e grunge si mischiano ai marchi di alta moda, che fanno a gara per vestirla. Se sul palco di X Factor l’abbiamo vista con outfit firmatissimi (da Gucci a Fendi) e dal forte impatto estetico, nella vita di tutti i giorni la Marrone predilige abiti più comodi. Prova ne è il look sfoggiato in occasione di una giornata di relax a Milano. In città per lavoro, la cantante è stata paparazzata dagli onnipresenti paparazzi per le vie del centro insieme alla sua assistente.

Al caldo con le ciabatte di pelo

A passeggio nel cuore di Brera, storico quartiere meneghino, Emma Marrone ha catturato l’attenzione dei fotografi con la sua mise particolare. Sopra a una felpa grigia con cappuccio, Emma indossava un maxi trench beige lungo fino ai polpacci. Il particolare più insolito però è ai piedi, tenuti al caldo in un paio di Birkenstock invernali. I sandali Boston, in camoscio con interno in pelliccia di agnello, sono un accessorio cool. Sfoggiati dalle fashioniste di mezzo mondo, sono un modello iconico e senza tempo. La Marrone li abbina ai calzini bordeaux e a dei morbidi jeans arrotolati. Al braccioe l’artista portava una capiente borsa in pelle nera di Saint Laurent.

Pranzo e shopping firmato

Dopo la camminata Emma Marrone si è fermata per un pranzo all’aperto in un bistrot, dove ha controllato il cellulare e fumato una sigaretta. A fine giornata, non prima di una puntatina nella boutique Antonia, retailer dei marchi del lusso più esclusivi, è salita sul taxi per rientrare a casa. In cerca di ispirazione per i tuoi look casual ma trendy? Guarda nella gallery tutte le immagini dell’uscita milanese di Emma.

