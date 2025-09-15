Da Jenna Ortega a Selena Gomez: i look delle star agli Emmy 2025

Finita l’estate, inizia la stagione dei premi: quelli in cui i protagonisti di cinema e tv vengono celebrati, ma anche quelli in cui il tappeto rosso diventa teatro di stile, creatività e coraggio. Il 14 settembre 2025, al Peacock Theater di Los Angeles, si è svolta la cerimonia degli Emmy. Sul red carpet, le star hanno portato il meglio di sé: silhouette classiche, scelte audaci, dettagli sartoriali. Ecco i look più spettacolari della serata.

In nero

Il nero si conferma ancora una volta il colore della raffinatezza assoluta, una tela che lascia emergere forma, tessuti e decorazioni. Cate Blanchett ha scelto una jumpsuit in velluto firmata Giorgio Armani Privé: linee pulite ma effetto wow sulla schiena, grazie a un pannello sheer che dona movimento senza perdere in raffinatezza. Lauren Graham ha optato per maxi fiori materici: l’abito nero di Ak­ris alterna i motivi floral alle trasparenze. Catherine Zeta-Jones ha puntato su un long dress a sirena firmato Yara Shoemaker: il bustier steccato definisce la figura mentre lo scollo lavorato cattura lo sguardo. Shanina Shaik ha osato con Carolina Herrera: lo spacco profondo esalta le lunghe gambe.

Tra rosso e rosa

Se il nero domina per eleganza, il rosso porta un po’ di pepe agli Emmy 2025. Hunter Schafer ha scelto Alexander McQueen, con un abito dallo scollo all’americana: colore intenso e resa potente. Niente jeans per Sydney Sweeney che, dopo le polemiche estive, sul red carpet ha messo tutti d’accordo con un vestito in raso di seta Oscar de la Renta: più diva di così non si può. In attesa del wedding dress, Selena Gomez incanta in un modello scivolato di Louis Vuitton con lungo strascico: classica e bellissima. Il rosso lascia spazio al rosa nel modello midi di Aimee Lou Wood: molto bonton. Leighton Meester punta sulle sfumature pastello Prada: delicata e rétro, sembra pronta per un ballo studentesco.

Lustini e plissé

Un po’ di luccichii sul tappeto rosso non possono mancare. Agli Emmy paillettes e affini si confermano un must delle star. Kristen Bell brilla in un abito Giorgio Armani Privé, con un motivo a intreccio sul busto e dettagli gioiello che catturano la luce sulla gonna. Alexis Bledel sceglie un vestito a clessidra di Marmar Halim tempestato di micro barrette argento, che accarezza il corpo in ogni curva. In tema di abbellimenti e tessuti materici, non mancano i plissé. Scarlett Johansson punta sulle micro pieghe orizzontali in Prada, giocando con volumi e texture. Michelle Williams invece preferisce linee verticali, in un vintage Chanel che è un perfetto incontro fra glamour d’antan e minimalismo moderno. Infine, Rita Ora osa con i fiocchi sul décolleté, in un abito color burro che ricorda una camicia da notte.

L’omaggio di Jenna Ortega

Il look che ha colpito maggiormente l’attenzione sul red carpet è stato quello di Jenna Ortega. L’attrice ha scelto Givenchy per il suo ensemble: il top gioiello coperto da maxi cristalli e perle che coprono il minimo indispensabile, costruito come un’opera d’arte, era abbinato a una gonna nera in cady con spacco alto. Il suo outfit rimanda inequivocabilmente al cinema: il riferimento è a La morte di fa bella, indimenticabile pellicola del 1992. In particolare, il top di Jenna richiama quello di una delle protagoniste del film, Isabella Rossellini, che interpretava il ruolo di Lisle Von Rhuman. Platform Christian Louboutin, capelli raccolti, labbra scure completavano la mise: non è costume, è una dichiarazione di stile.

