Per le vacanze con Niccolò Presta ha scelto la montagna, ma non rinuncia a costumi e vestitini attillati che sottolineano le curve

MORSO DELLA VIPERA Come li indossa Adatti per questa occasione Pericolosamente sexy Da copiare 8 IL NOSTRO GIUDIZIO

Ormai non manca poi molto: a ottobre Lorella Boccia diventerà mamma di una bambina. La ballerina e conduttrice è incinta della sua prima figlia dal marito Niccolò Presta. E, è proprio il caso di dirlo, non sta più nella pelle. Il pancione (e non solo quello) cresce a vista d’occhio, e la futura mamma enfatizza ogni curva scegliendo con cura le mise, tra microbikini che lasciano scoperta tanta pelle e abitini attillatissimi.

Vacanze di coppia ad alta quota

Per le vacanze, Lorella Boccia e Niccolò Presta sono scappati al fresco. I laghetti di montagna e la natura incontaminata dell’Alto Adige fanno da sfondo al loro relax di coppia, e i due approfittano di ogni attimo solo per loro. Presto accoglieranno nella loro famiglia la piccola Lady P, come la chiamano con i follower (il nome che hanno scelto non l’hanno ancora svelato) e la futura mamma è alle prese con i piccoli problemi della gravidanza, dalle caviglie gonfie agli attacchi di fame.

Premaman attillato e sensuale per Lorella Boccia

Preparare le valigie per le vacanze in montagna ha creato qualche perplessità a Lorella Boccia. Nel suo guardaroba da viaggio ci sono tutine attillatissime e floreali, abiti corti e vestiti tutti ricamati. Bellissimi, non c’è che dire… ma forse non proprio adatti per una gita in riva al fiume. Anche lei se ne rende conto e con i follower ironizza: “Inizialmente non avevo capito come dovevo vestirmi in montagna, ora sto deliberatamente ignorando le regole”, posando con un prendisole con stampa paisley più adatto alla spiaggia che alle vette.

Curve in mostra con i microbikini

Ma poi chi l’ha detto che in montagna non si indossa il bikini? Lorella Boccia ne sfoggia uno dietro l’altro, e ogni foto è un successo. Sceglie modelli Cuenco ridottissimi e ultra sexy, che lasciano scoperto il pancione esplosivo e contengono a fatica il décolleté, anch’esso lievitato con la dolce attesa. A bordo piscina si gode momenti di relax e seduzione, e anche la gita ad uno dei laghetti è l’occasione giusta per sfoggiare uno dei suoi costumini. Una vera bomba sexy.

Sfoglia nella nostra gallery l’album delle vacanze di Lorella Boccia e scopri i dettagli dei suoi look.

Related Posts