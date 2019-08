Estate vip, lo shopping non va in vacanza

Non saranno certo le roventi temperature estive a fermare la voglia di shopping delle star! Le celebrità battono a tappeto le vie del centro di Milano, a caccia di capi esclusivi e accessori preziosi. Chi fa un veloce passaggio in boutique prima delle vacanze, chi rinfresca il guardaroba dopo il rientro… ma nessuno esce dai negozi senza un sacchetto.

Elisabetta Canalis in total white fa shopping da Pinko, Taylor Mega in rosa acquista prodotti beauty per i capelli. Alena Seredova porta con sé i figli e… sono loro a portare i sacchetti. Stefano Accorsi e la moglie Bianca Vitali fanno acquisti preziosi in gioielleria, prima di fare un salto da Gucci, meta preferita anche da Elisabetta Gregoraci.

Ignazio Moser ha trovato quello che cercava da Hugo Boss, Achille Lauro invece è indeciso: meglio la giacca bianca e nera o quella multicolor? Fanno compere a Milano anche Laura Barriales, Francesca Cipriani e Andrea Iannone: guarda i negozi preferiti dai vip nella galley.

