Incontri reali: alla finale di Euro 2025 è sfida di look tra Spagna e Inghilterra

La finale femminile di Euro 2025 si è giocata il 27 luglio a Basilea e, oltre allo spettacolo in campo, ha regalato un momento storico anche sugli spalti: tra i presenti spiccavano infatti le rappresentanze reali delle due squadre finaliste, Spagna e Inghilterra. A sostenere le rispettive nazionali c’erano Leonor e Sofia di Borbone, figlie dei sovrani spagnoli, e il team avversario, il principe William insieme alla principessa Charlotte. Una presenza che ha attirato l’attenzione di tifosi, fotografi e royal watcher: i look scelti per l’occasione sono stati impeccabili, in perfetto equilibrio tra istituzionalità e modernità. Il match si è concluso con la vittoria delle inglesi, che hanno battuto le spagnole 3-1, ma sul piano dello stile… è stato un pareggio regale.

Tifo reale tra sorrisi e tensione

L’atmosfera all’interno del St. Jakob-Park di Basilea era elettrizzante, e la presenza di quattro membri delle famiglie reali europee ha reso l’evento ancora più memorabile. Leonor e Sofia di Spagna, cresciute davanti agli occhi del mondo, sono apparse sorridenti e partecipi: hanno seguito la partita con grande attenzione, alternando momenti di esultanza a sguardi tesi nei passaggi più delicati del match. Si sono anche fermate per scattare fotografie con le calciatrici spagnole negli spogliatoi. A Euro 2025 William e Charlotte hanno invece incarnato l’immagine del classico appuntamento padre-figlia. I due sono stati ripresi più volte dalle telecamere mentre si scambiavano occhiate complici e sorrisi. La principessina, visibilmente emozionata, ha seguito il match con attenzione e passione, applaudendo l’impresa delle Lionesses. Una scena che ha scaldato i cuori dei sudditi e fatto il giro dei social.

La principessa Charlotte con i pois a Euro 2025

La giovane principessa Charlotte ha rubato la scena a Euro 2025, come già accaduto in occasione della finale maschile di Wimbledon, dove aveva presenziato con mamma Kate Middlton, il fratello George e papà William. A Basilea, però, era sola con il famoso genitore: in Svizzera ha dimostrato ancora una volta di avere un innato senso dello stile. Per la partita ha scelto un abito midi in chiffon firmato Guess, in una raffinata tonalità blu navy con micro pois bianchi. Il taglio dell’abito era semplice ma elegante, perfetto per un evento sportivo di alto profilo. Ai piedi, Charlotte indossava un paio di ballerine bianche in pelle firmate Papouelli: il modello Siena, con cinturino, è ideale per cerimonie e occasioni speciali. Il tocco finale? Braccialetti in corda colorata ai polsi, accessorio che rende l’ensemble fresco, giovanile e molto estivo. La scelta di look dimostra quanto la royal britannica più giovane stia già coltivando uno gusto personale sobrio ma curato nei dettagli.

Leonor e Sofia: stile istituzionale e simboli patriottici

Anche la principessa e l’infanta di Spagna hanno saputo attirare l’attenzione con eleganza e misura a Euro 2025. Leonor, erede al trono, ha optato per un look sofisticato e moderno: pantaloni bianchi a gamba dritta, top coordinato e blazer blu doppiopetto gessato firmato Ralph Lauren. Ai piedi, sneakers bianche che davano all’ensemble un tono rilassato e sportivo, ma comunque ordinato. Indicato per il ruolo istituzionale che ricopre, senza tralasciare lo spirito giovane dei suoi 19 anni.

Sofia, invece, ha puntato su un abbinamento neutro: pantaloni bianchi come la sorella, blazer beige e ballerine slingback rasoterra di Magrit abbinate. Il dettaglio più evidente era però la sciarpa rossa indossata sopra la giacca: un riferimento diretto alla bandiera spagnola, che aggiungeva un tocco simbolico al suo outfit. Un gesto semplice ma potente, che sottolinea ancora una volta quanto i membri delle royal family del Vecchio Continente utilizzino la moda come strumento di comunicazione.

Un pareggio di stile

Se in campo ha trionfato l’Inghilterra con un combattuto 3-1, sulle tribune di Euro 2025 c’è stata un pareggio di… classe. La principessa Charlotte ha incarnato alla perfezione la giovane royal inglese: misurata, solare e già attenta al proprio stile. Leonor e Sofia di Spagna hanno confermato la loro vocazione per la moda contemporanea e simbolica, senza mai esagerare. L’incontro tra le due famiglie reali ha mostrato non solo affetto e rispetto reciproco, ma anche una forte unità d’intenti: promuovere lo sport femminile, ispirare le giovani generazioni e rappresentare con orgoglio le proprie nazioni, anche attraverso la scelta dei look: guardale nella gallery.

Related Posts