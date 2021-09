Fabrizio Corona torna in passerella durante la Milano Fashion Week. L’ex re dei paparazzi ha sfilato per il marchio Sophia Nubes, lanciando la linea uomo del brand. L’evento è stato per lui l’ennesima occasione mediatica, per far sentire le proprie idee. “We are ahead” è scritto sulla sua camicia.

Fabrizio Corona modello per Sophia Nubesy

Due i look partati in passerella: un completo blu con giacca sbottonata e un tailleur nero con pantalone a vita alta e blazer crop. Sotto entrambi, una camicia bianca con impresso “We are ahead“, baluardo della sua presenza e punto focale della strategia comunicativa. Ma è nel backstage che Fabrizio Corona ha dato il meglio di sé, raccontando ai giornalisti la sua rabbia.

Arrabbiato nel backstage

Muscoli e tatuaggi ben in vista, abbronzato e seduttore, Fabrizio Corona ha dialogato con la stampa mentre si vestiva. “Non sfilavo da 5 anni, faccio un altro mestiere, ma quando ci sono i contenuti che mi piacciono…”, ha confessato. Impossibile poi, non accennare alla vita privata: “Ho una cattiveria dentro che mi fa vivere male. Sono sempre molto arrabbiato, ma nonostante tutto riesco a portare il mondo dentro casa mia!”, ha detto riferendosi alla detenzione domiciliare.

Carlos Maria Corona in gessato

Ad accompagnarlo, c’è il figlio Carlos Maria Corona, in abito gessato: “Se gli piacerà, prenderà questa strada”, ha detto del giovane modello, che si è appena iscritto all’università.

A fianco di Fabrizio Corona anche Elena Pioli, founder e direttore creativo di Sophia Nubes, che ha ringraziato “Fabrizio e la sua immensa energia”. Debutta quindi, con lui in passerella, la linea uomo, che propone un mood classico ma al passo con i tempi.

“We are ahead”

E veniamo alla frase sulla camicia di Fabrizio Corona. Da anni Sophia Nubes porta avanti questo motto, codice di lettura delle collezioni ed anche fondamentale messaggio di speranza e inno al coraggio, specialmente nell’era covid.

“We are ahead“, ha detto Corona ai microfoni: “Se lo traduci capisci cosa significa: noi siamo così e siamo qui per questo oggi!”. Per chi non lo avesse ancora capito, il messaggio è “Noi siamo avanti!”.

