Fairy, Dreamy e Diamond: 3 abiti per la Turani

L’immagine delle bambine che spargono petali bianchi sul prato, prima del passaggio della sposa, è forse una delle più romantiche viste alle ultime nozze. Ma è solo uno dei momenti che hanno reso perfetto il matrimonio di Paola Turani con Riccardo Serpellini : i #Torpella per il popolo di Instagram.

Il matrimonio della modella e influencer bergamasca è stato celebrato il 5 luglio sul Lago di Garda. “Quando ho immaginato l’abito che mi avrebbe accompagnata da Ricky il giorno del matrimonio non avevo dubbi: doveva essere romantico, ma semplice al tempo stesso” ha raccontato Paola. Gli abiti poi sono stati tre, creati apposta per lei da Atelier Emé.

FAIRY

“Bianco sì, ma con un tocco di “rosino”. Una nuvola di tulle leggera, con un po’ di strascico, ma senza esagerare”. Si chiama “fata” il primo abito indossato da Paola Turani: bustier ricamato a mano di luminosi cristalli e voluminosa gonna in etereo e impalpabile tulle sulle sfumature del rosa.

DREAMY

Per il ricevimento, Paola Turani ha scelto di puntare sulla sensualità, con un abito a sirena color avorio, con profonda scollatura sulla schiena e giochi di trasparenze creati dalla sovrapposizione di pizzo chantilly e tulle.

DIAMOND

“Qualcosa di corto e di speciale, ma al tempo stesso comodo e sbarazzino. Con questo vestito ero io al 100%. Ho dato libero sfogo alla mia gioia, continuavo a muovere quelle frange…”. Il terzo abito, cortissimo, color avorio, era caratterizzato da frange di luminosi cristalli.

TRUSSARDI

Lo sposo ha indossato un completo con panciotto firmato Trussardi. Tomaso Trussardi era anche il testimone di Riccardo Serpellini: i due sono grandi amici, ecco spiegata la presenza di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti alle nozze.

DAMIGELLE

Atelier Emé ha creato anche gli abiti delle damigelle, in color malva, nuance prescelta del matrimonio. Ognuna di loro indossava un modello personalizzato.

LE FEDI

Gli sposi hanno scelto delle fedi Pasquale Bruni, con incisa la parola amore: “l’amore è ovunque; dentro di noi e intorno a noi, nei piccoli gesti, nella bellezza della quotidianità, nella famiglia, nell’amicizia, nell’educazione verso il prossimo, nel rispetto. Abbiamo voluto inciderlo sulle nostre fedi”.

La particolarità? Sono stati i loro cani, Gnomo e Nadine, a portarle all’altare, per lo scambio degli anelli.

