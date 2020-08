Trascinante e coinvolgente anche la terza puntata di Battiti Live. L’appuntamento estivo di Italia 1 all’insegna della musica riesce a far concorrenza a Montalbano, persino nella notte di San Lorenzo. A introdurre i cantanti e le canzoni del momento una splendida Elisabetta Gregoraci: ogni volta con un look strepitoso.

Dopo l’abitino a fiori e il long dress blu, la conduttrice ha virato su un grintoso blazer dress Philipp Plein a fantasia rainbow, abbinato a stivaloni rossi. Coinvolgente e grintosa, Elisabetta Gregoraci ha raccolto consensi sia dal palco che dal profilo Instagram.

A colpi di treccine e guaranà Elodie si è presa il palco di Battiti Live. Il suo completo Versace è stato tra i più apprezzati della serata. Voce potente e stampa jungle per Giusy Ferreri in Dolce&Gabbana. Un encomio va sicuramente al fantasioso kimono Etro di Gaia, virato sui toni del rosa con stampa paisley, perfetto per i movimenti sinuosi di “Chega”.

Sceglie il black di un cocktail dress Blumarine Alessandra Amoroso. Monocromatica anche Elettra Lamborghini, in Dolce&Gabbana arancio. Baby K balla in rosa tra le hostess (ma senza Chiara Ferragni).

Dolce&Gabbana firma gli outfit più originali degli uomini: guardate Rocco Hunt, Fred De Palma e Boomdabash. I look di Battiti Live sono nella nostra gallery.

