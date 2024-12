Ai Fashion Awards, tra le piume di Rihanna e le trasparenze di Victoria De Angelis

Star a profusione alla Royal Albert Hall di Londra il 2 dicembre per i Fashion Awards 2024. Gli importanti riconoscimenti, considerati gli Oscar della moda e organizzati dal British Fashion Council, premiano i personaggi che si sono distinti nel corso dell’anno. Sono tante le famose a presenziare a questo appuntamento glam: tutte cercano di distinguersi con look unici, estrosi… e sexy.

Le trasparenze di Victoria De Angelis

Sul tappeto rosso dell’edizione 2024 dei Fashion Awards c’era anche un vanto nazionale: Victoria De Angelis. La bassista dei Maneskin è tra le star vestite con i capi disegnati da David Koma per Blumarine, brand di cui è il nuovo direttore creativo. Dark lady di prim’ordine, Victoria ha scelto un abito rock effetto nude. Modello monospalla e maxi spacco laterale per lei, con un long dress nero che, grazie all’impalpabilità del tessuto con cui è realizzato, svela i capezzoli della musicista. A completare l’outfit c’è una voluminosa pellicci sintetica grigia. La De Angelis non è stata l’unica a sfoggiare le creazioni del designer. Mood simile per Ashley Graham, sheer e sensuale, e per Alice Pagani, che fa volare la fantasia.

Rihanna e Julia Fox: le più audaci

Lasciate a Rihanna la capacità di stupire su un red carpet… ma anche nella quotidianità. La cantante è volata a Londra insieme al compagno, Asap Rocky, per partecipare ai Fashion Awards. La sua presenza non è passata inosservata. Riri ha optato per un look d’archivio, della collezione Autunno-Inverno 2002 Haute Couture di Christian Lacroix. Il maxi cappello azzurro effetto peluche era abbinato a una pelliccia sfrangiata, portata su un abito nero trasparente dai preziosi ricami. Per lei anche lunghi guanti neri in pelle e tante collane di diamanti. Abito steccato, pizzi, trasparenze e décolleté in vista per Julia Fox, un po’ ottocentesca, un po’ post-apocalittica. La sua mise unica è stata realizzata da Dilara Findikoglu. Cerone bianco in faccia, labbra che risaltano e ombretto light blu per l’attrice, che di certo cattura lo sguardo dei presenti.

I look sexy delle modelle

Le modelle non mancano mai a questi eventi. Ai Fashion Awards diverse top si sono distinte in quanto a scelte maliziose. Abito mesh argento arricchito da pizzi per Alessandra Ambrosio, in Self Portrait. Lo spacco inguinale e la profonda apertura sulla schiena sono super sexy. Stesso brand e modello simile per la statuaria Joan Smalls, ricoperta di cristalli e dettagli metallici. Shorts animalier che enfatizzano le lunghissime gambe, giacca a maniche corte abbinata e baseball cap per Jourdan Dunn, giocosa ma non per questo meno sensuale in Dior. Corpetto broccato e pantaloni neri con applicazioni per Lila Moss, fresca nella proposta Alexander McQueen della Primavera-Estate 2003. L’edizione 2024 dei premi non ha dunque deluso le aspettative: ci sono anche Rita Ora col completo mannish e i capelli corti e Jodie Turner-Smith con i codini. Guarda nella gallery tutte le star sul red carpet.

