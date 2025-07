Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, shopping da sposini… tra i baci

Estate in Campania e compere a Milano per la coppia, a un mese dalle nozze

E’ passato poco più di un mese dalle nozze di Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. I due, affiatatissimi e innamorati, sono stati paparazzati a Milano mentre facevano shopping.

Chi sono Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi?

Campana doc, finalista a Miss Italia, Federica Calemme ha in curriculum diverse partecipazioni a trasmissioni tv. L’abbiamo vista a L’Eredità, a Ciao Darwin e anche al Grande Fratello VIP 6, dove ha conosciuto Gianmaria.

Gianmaria Antinolfi, nato a Napoli, è un imprenditore nel mondo del lusso e della moda. Di lui sono noti alcuni flirt con personaggi vip: Belen Rodriguez e Dayane Mello. È diventato famoso al grande pubblico nel 2021, grazie alla partecipazione al Grande Fratello VIP. Dopo il reality ha iniziato la relazione con Federica. La coppia si è sposata il 7 giugno 2025 in Campania.

Il matrimonio

Nella suggestiva cornice della Costiera Sorrentina, Federica Calemme ha pronunciato il suo “sì” a Gianmaria Antinolfi in un gioco di vedo-non-vedo. Per lei un abito a sirena firmato Mikela C. Creazioni: un modello molto sensuale in pizzo bianco, con corpetto senza spalline e stecche a vista, lungo velo abbinato e guanti coordinati. Durante la festa al Castello medievale di Castellammare di Stabia, ha sfoggiato un cambio d’abito: un elegante vestito scivolato con scollo all’americana.

Gianmaria ha scelto un look raffinato e tradizionale, firmato Bencivenga: un completo classico scuro, accompagnato da cravatta di seta. Il tocco dandy è stato il panciotto bianco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

L’estate d’amore degli sposi

Gli sposi non sono ancora partiti per il viaggio di nozze, ma si stanno godendo l’estate nella loro bellissima regione. Scatti da Capri, Ischia e da Positano popolano il profilo Instagram dei due. Federica Calemme al mare predilige i bikini Tierra Beachwear, di cui è testimonial. In generale, ama costumi monocromatici, che fanno risaltare la sua carnagione ambrata. In barca o in spiaggia con Gianmaria Antinolfi, per la modella ogni occasione è buona per un set fotografico.

Puntatina a Forte dei Marmi e poi Milano, città dove vivono. E proprio lì sono stati paparazzati in una sessione di shopping tra le vie del Quadrilatero della Moda.

Il look di Federica Calemme

Ed eccoli, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi. A spasso tre le vetrine in una calda giornata di luglio, il passo rilassato di una passeggiata serena, gli occhi celati dai Ray-Ban. Il caldo milanese non spaventa questa coppia di neosposi che si scambia tenerezze sotto al sole. La Calemme è casual con gli shorts denim abbinati a una canotta tutta frange. Gli accessori sono minimal ma di lusso: una borsetta YSL portata a tracolla e abbinata a sandali Rockstud di Valentino.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shoesdavip | Lookdavip (@shoesdavip)

Shopping al bacio per Gianmaria Antinolfi

Gianmaria Antinolfi in pantaloncini bianchi abbinati a una polo scura stringe tra le mani un sacchetto di Rubinacci, marchio napoletano di menswear. Ai piedi, delle scattanti Nike dalla suola trasparente: sono le Air VaporMax Flyknit 2, tra le sneakers più leggere al mondo al momento del loro lancio.

Le mani strette e il passo sincronizzato si fanno strada tra i passanti. Poi abbracci e baci sul marciapiedi, a fior di labbra prima di attraversare: Gianmaria sfiora le spalle della moglie e in maniera tenerissima la bacia in testa a più riprese. La complicità e l’amore sono palpabili: guardali nella gallery.

Related Posts