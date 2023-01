Federica Nargi in bikini contro gli hater: “Vivo bene con le mie smagliature”

Giusto il tempo di festeggiare il Natale in Italia e poi via verso le Maldive. Federica Nargi, insieme al marito Alessandro Matri e alle figlie Sofia e Beatrice, è partita alla volta di un atollo da sogno nell’Oceano Indiano. L’obiettivo? Ricaricare le pile, con i piedi nella sabbia. Ma non manca qualche polemica.

Una famiglia felice

Non è la prima volta che i Matri scappano dal freddo europeo durante le vacanze invernali, la loro fuga esotica sta diventando infatti una tradizione annuale. Le foto di Federica Nargi e Alessandro Matri in spiaggia con le figlie fanno sognare. Insieme da 13 anni, Alessandro e Federica hanno costruito una famiglia solida e felice. I due condividono spesso le loro giornate all’insegna della normalità, tra giochi di famiglia e piccoli contrattempi divertenti. Adesso, con le meravigliose Maldive come sfondo, i quattro sono davvero un piacere da guardare.

Bikini per tutte le tasche

Dalle Maldive Federica Nargi regala ai follower un bikini dietro l’altro. In fondo, è questo l’abbigliamento perfetto per una settimana di caldo al mare. Il look scelto per accogliere il nuovo anno, la notte del 31 dicembre, era tutto fatto di paillettes, sia per lei, splendida in rosso, che per le figlie, luccicanti in Blumarine. Fatto salvo per l’occasione elegante, il resto del tempo la Nargi lo passa in costume. Le sue scelte di swimwear sono varie e spaziano dai modelli fantasia ai classici monocolore, ma non per questo meno accattivanti. La Nargi resta fedele a Mermazing, sfoggiando un due pezzi rosso con scollo all’americana (135 euro): il risultato è infuocato. Non mancano le proposte low-cost, con due capi firmati Shein. Il primo, a pois, è divertente e sensuale al tempo stesso, il secondo (11 euro), bianco e arricciato, enfatizza le forme di Federica.

La polemica

E’ proprio con gli scatti nel bikini total white che si è accesa la polemica. 32 anni, un metro e settantasette di altezza, un corpo da urlo: Federica Nargi è perfetta. Eppure gli hater sono sempre in agguato e anche in questo caso non si sono fatti attendere. Dai, nel 2023 le smagliature si possono togliere… estate ritorni al top – Anche le ragazze perfette hanno i difetti – La Nargi con le smagliature, c’è speranza per tutte, commentano i maligni su Instagram. Negli scatti si vedono infatti le cicatrici sui fianchi della Nargi. L’ex velina avrebbe potuto ricorrere al fotoritocco, come già fanno molte sue colleghe, nelle immagini fintamente naturali che pubblicano sui social. Lei invece non solo si mostra senza filtri ma risponde di tutto punto ai leoni da tastiera. “Vivo molto bene con le mie smagliature”, scrive, facendo il pieno di like e consensi. Splendida e sincera, la Nargi è pronta per un 2023 all’insegna del self-love… e senza peli sulla lingua.

Related Posts