Federica Nargi e Alessandro Matri, passione alle Maldive… e lo scatto rimosso

Federica Nargi e Alessandro Matri avevano iniziato il mese di dicembre sulla neve. Una fuga a due a Cortina, dove la showgirl aveva preso anche lezioni di sci, scoprendo la passione per questo sport. La Nargi e Matri però preferiscono di gran lunga il mare e non ne hanno mai fatto mistero. E’ così che, per chiudere l’anno in bellezza, sono volati al caldo.

In bikini alle Maldive

Con una foto da cartolina Federica Nargi ha svelato la meta scelta per le sue vacanze, le Maldive. La sabbia bianca, il mare cristallino e le palme rigogliose: la location è una favola. A quella prima immagine ne sono seguite moltissime altre, che hanno fatto passare il paesaggio da sogno in secondo piano. L’ex velina nei colorati bikini Mermazing è infatti una visione. “Ma sei sicura di aver partorito due figlie?”, le chiedono i follower. Lei, con il fisico tonico, posa per il suo Alessandro Matri: “Grazie al mio fotografo ufficiale”, scrive, taggando il marito. Con loro ci sono anche le due figlie, Sofia e Beatrice, e un gruppo di amici. La famiglia si diverte tra le onde e si rilassa sul bagnasciuga.

La censura social

Tra i tanti momenti spensierati insieme alle bimbe, Federica Nargi e Alessandro Matri trovano il tempo anche per delle effusioni di coppia. Stretti nelle acque azzurre, si lasciano andare a baci e abbracci, rivelando un’intesa fortissima. C’è però uno scatto che ha per qualche ragione accesso i campanelli della censura social. “Dal momento che Instagram ha cancellato dal mio profilo questa foto io la rimetto per la seconda volta”, ha dichiarato la Nargi. Nell’immagine Federica sorride con un costume arancione, degli occhiali scuri e un cappello all’uncinetto. Un primo piano stupendo: qui non c’era proprio niente da nascondere!

