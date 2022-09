Federica Nargi, pomeriggio al parco in famiglia (con la borsetta costosa)

MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Idea regalo Un voto al colore 8.25 IL NOSTRO GIUDIZIO

Federica Nargi e Alessandro Matri hanno trascorso un’estate all’insegna di mare e relax, sempre insieme, in famiglia (GUARDALI alle Maldive). Le due figlie, Sofia e Beatrice, compaiono spessissimo nei contenuti social dei genitori, tra giochi e divertimento. Tornati a Milano, Federica e Alessandro hanno concentrato le energie su un avvenimento molto importante: Sofia ha infatti iniziato la primaria da pochissimi giorni.

Relax al parco

“Oggi il tuo primo giorno di scuola elementare. In bocca al lupo amore mio immenso”, ha scritto mamma Federica su Instagram, postano una serie di foto della bimba in divisa. L’emozione per questo grande passo è tantissima. Tra un impegno e l’altro, Federica Nargi e Alessandro Matri hanno trovato anche il tempo per un po’ di relax nel verde insieme alle piccole. I quattro sono stati paparazzi a Parco Sempione, per un pomeriggio spensierato. Prima due passi sull’erba, poi qualche minuto per fare merenda sulle panchine. E’ lì che Matri ha preso in braccio Sofia, mentre la Nargi era intenta a scattare qualche foto a Beatrice. Felici e bellissimi nella loro semplicità.

Abbinati e firmati

Per trascorrere qualche ora all’aria aperta Federica Nargi e Alessandro Matri hanno sì pensato a dei look comodi ma allo stesso tempo accattivanti, oltre che abbinati. Jeans classici e maglietta bianca per entrambi. Alessandro mette in mostra i muscoli scolpiti mentre Federica sottolinea le forme perfette. Ai piedi i due calzano sneankers Nike. Ma è la borsa della Nargi il pezzo forte del look. Il modello beige di Bottega Veneta con il classico motivo intrecciato è di qualche stagione fa ma è sempre attualissima. Il prezzo? Circa 1.500 euro. Anche le bambine sfoggiano look sportivi, tra shorts rosa e ginniche Adidas. Sbircia nella gallery la famiglia Matri al parco.

