Matri e Borriello a pranzo a Milano (ma Federica Nargi ruba la scena)

Federica Nargi è una delle regine dello stile casual-chic. La showgirl è stata immortalata dai paparazzi nel cuore pulsante di Milano. Un’uscita glamour che, come sempre, non è passata inosservata. L’occasione era un pranzo con il compagno di vita Alessandro Matri e l’amico di lunga data Marco Borriello. Un trio di volti noti riunito per una pausa mondana. L’attenzione si è concentrata sull’impeccabile outfit di Federica, che ha dimostrato ancora una volta il suo infallibile fiuto per la moda.

Un pranzo tra amici

Federica Nargi è arrivata in centro a bordo della sua Smart blu elettrico e ha poi raggiunto Alessandro Matri e Marco Borriello all’Osteria del Corso a Milano. L’atmosfera, catturata dagli scatti, era rilassata e conviviale: un incontro tra amici che condividono un legame da anni. Al termine del pranzo, la showgirl ha salutato Borriello con grande affetto. Le immagini hanno catturato anche un bacio affettuoso tra i due. Il tutto si è svolto sotto lo sguardo sorridente del compagno Matri. Un gesto che testimonia il profondo legame che li unisce.

Con il trench in pelle

Il look scelto da Federica Nargi era perfetto per una giornata d’autunno in città. La showgirl ha puntato con decisione sul total black. Protagonista assoluto è stato il trench in pelle nera. Un capo must-have, che aggiunge un tocco rock e sofisticato all’insieme. Sotto, ha optato per dei semplici leggings in tonalità. Una scelta azzeccata, che ha messo in risalto la sua forma fisica impeccabile. A completare l’outfit, un top nero e un lungo cardigan in lana dalla fantasia geometrica, lasciato aperto. Le tonalità di bianco e marrone rompevano la monocromia del nero dominante. Un mix bilanciato tra praticità e glamour.

Gli accessori cattura-sguardi

Come sempre, l’attenzione maniacale ai dettagli fa la differenza. Gli accessori scelti da Federica Nargi erano tutti di altissimo livello e molto attuali. Lo sguardo era celato da un paio di occhiali da sole Tom Ford. Una montatura vistosa e cool, con le lenti aranciate. Al braccio, spiccava la Balenciaga Rodeo in pelle nera. Questo modello di borsa è caratterizzato da chiusure in metallo dorato: un tocco prezioso che illumina l’outfit. Ai piedi, la comodità incontra lo stile sportivo più di tendenza. Federica ha scelto un paio di sneakers Adidas Adistar Cushion, in collaborazione con Song for the Mute. Il modello tecnico, nei toni del beige e marrone, è di tendenza (e praticamente introvabile). Le sneakers erano abbinate a calze di spugna bianche in vista.

Alessandro Matri con le sneakers iconiche

Anche il look di Alessandro Matri è da analizzare per la sua semplicità ricercata. L’ex attaccante si è presentato con un outfit impeccabile. Ha scelto un paio di pantaloni in velluto a coste beige, dal taglio morbido. Sopra, una t-shirt bianca e un cardigan blu, lasciato aperto, con una giacca in tonalità. Un layering perfetto per le mezze stagioni. La vera nota di stile è però ai piedi. Matri ha sfoggiato delle iconiche sneakers Nike Air Max 97 Silver. L’intero look è curato ma al contempo rilassato. Alessandro si conferma un’icona di stile per l’uomo moderno e sportivo.

Carriera e bellezza sempre al top

Dall’esperienza come Velina di Striscia la Notizia, Federica Nargi ha costruito una carriera solida. Oggi è una delle testimonial più richieste in Italia. È anche un volto televisivo amatissimo dal pubblico per la sua simpatia. Il suo stile è da sempre sinonimo di sensualità. I suoi outfit riflettono questa immagine sempre sexy e audace. Basti pensare ad alcuni dei suoi ultimi look. In un recente post social, ad esempio, ha indossato un completo in similpelle firmato The Andamane. La mise che esaltava le sue curve e la sua carnagione ambrata. Nei look di tutti i giorni, si distingue invece per il mix tra comodità e femminilità: guardala nella gallery.