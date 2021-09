MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Adatto per questa occasione Un voto al colore Non per tutte 7.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

E’ stata una lunga giornata per Federica Panicucci. La conduttrice ha partecipato alla proiezione di un film, e relativo red carpet, a Venezia 78. Raggiungere la meta, però, non è stato semplice: Federica è stata persino scambiata per una sposa! Marco Bacini in effetti era lì a fianco a lei…

Federica Panicucci e Marco Bacini innamorati a Venezia

Non c’è cornice migliore di Venezia per una coppia innamorata. La magia dei canali, il vento in barca, l’aria glamour (ed un hotel super lusso) hanno fatto da sfondo alla complicità tra Federica Panicucci e Marco Bacini. La coppia è andata a Venezia per presenziare alla Mostra del Cinema.

La scarpinata col vestito bianco

Con la città bloccata dalla regata storica, non è stato semplice raggiungere l’evento. Una elegantissima Federica Panicucci ha dovuto camminare per le calli per 20 minuti, aiutata dai suoi assistenti impegnati a sostenere il pomposo e sicuramente pesante vestito. Una crazione in mikado color chamomile, con ampia gonna a ruota con rouches laterali, di Antonio Riva Milano. Spalle scoperte e cintura fiocco in mikado nero in vita, abbinata alla borsa personalizzata, completavano questo outfit da favola.

Gli auguri agli sposi

Federica Panicucci ha documentato tutto con lo smartphone, divertita e incredula di quest’avventura veneziana. Persino il trucchetto delle sneakers Dior, poi sostituite dai canonici tacchi.

Lungo il percorso, però, non sono mancati gli applausi e le felicitazioni: la folla che incontrava il terzetto col vestito bianco ha scambiato la Panicucci per una sposa verso l’altare. Federica trafelata ha ricevuto moltissimi auguri, mentre Marco Bacini la precedeva elegante e divertito.

Il red carpet

Alla fine, il red carpet della coppia è stato spettacolare. Il vestito candido è stato protagonista degli scatti, mentre Federica Panicucci e Marco Bacini si tenevano teneramente per mano. I fiori d’arancio possono aspettare ancora un po’, ma le “prove” delle nozze… sono andate benissimo!

