MORSO DELLA VIPERA Come lo indossa Pericolosamente sexy Da copiare Adatto per questa occasione 9 IL NOSTRO GIUDIZIO

Musica, balli sfrenati e tanto divertimento sono stati gli ingredienti delle nozze di Federico Zampaglione e Giglia Marra. Dopo aver dovuto rimandare la celebrazione a causa del covid, l’11 agosto il cantante e l’attrice si sono detti sì nella chiesa di Santa Maria Assunta a Mottola, in provincia di Taranto. La canzone Noi casomai, che il leader dei Tiromancino aveva dedicato alla sua amata nel 2018, ha fatto da colonna sonora al momento romantico del lancio di palloncini bianchi al termine della cerimonia. Ad accompagnare lo sposo all’altare c’era Linda, la figlia 11enne che ha avuto da Claudia Gerini, deliziosa in una nuvola di tulle bianco. La sposa, naturalmente, era bellissima.

Il look da sposa di Giglia Marra

In abito da sposa, Giglia Marra era una visione. Per le nozze con Federico Zampaglione ha scelto un’elegante creazione di Alessandro Angelozzi Couture. Il vestito a sirena in soutage ricamato a mano con micro jais fasciava alla perfezione la silhouette dell’attrice. Una mise chic e romantica con un lungo strascico, a cui non mancava il giusto tocco di sensualità grazie a qualche trasparenza discreta e una scollatura a V che enfatizzava il décolleté. A completare il look, un mantello staccabile di satin di seta e il velo, appuntato allo chignon basso, decorato con lo stesso motivo di piume dell’abito (entrambi indossati in chiesa ma eliminati per il party).

Ai piedi Giglia Marra ha calzato scarpe gioiello Loriblù. Un modello slingback luccicantissimo e, a quanto pare, anche particolarmente comodo visto che la sposa ha sottolineato sui social: “Mi hanno permesso di ballare anche la pizzica”. Dopo la cerimonia religiosa infatti la festa si è spostata in masseria, e lì gli sposi e i 170 invitati si sono scatenati con musica e danze sfrenate.

Federico Zampaglione sposo impeccabile

Federico Zampaglione era elegante come non mai. Ha detto sì a Giglia Marra giocando la carta della semplicità con uno smoking nero con il papillon e camicia candida. All’occhiello, come da tradizione, aveva appuntato un fiore del bouquet della sposa.

Sfoglia la gallery per vedere l’album di nozze di Federico Zampaglione e Giglia Marra e scoprire tutti i dettagli dei loro look…

Related Posts