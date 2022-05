I Ferragnez nella Grande Mela per l'evento fashion più atteso dell'anno... nell'attesa si mettono in accappatoio (Versace)

“Buon Primo Maggio e buon concertone a tutti, avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso”, scrive sarcasticamente Fedez su Instagram. L’artista ha voluto lanciare una frecciatina alla tv pubblica, dopo la querelle dell’anno scorso, quando aveva accusato i vertici Rai di volerlo censurare sul palco dell’evento. La sua frase è stata letta in diretta dalla conduttrice Ambra Angiolini, che l’ha salutato proprio sul finale. Nonostante sia a New York, il rapper è dunque riuscito ad essere comunque il protagonista della manifestazione in piazza San Giovanni, a Roma. Ma cosa ci fa nella Grande Mela insieme alla moglie Chiara Ferragni?

Al Met Gala con Donatella

Se c’è un invito che di certo non è andato perso è quello che Donatella Versace ha fatto recapitare ai Ferragnez. Destinazione? Met Gala (Ti ricordi Kim Kardashian fetish nel 2021?). Dopo la pandemia, l’appuntamento più atteso nel mondo della moda torna finalmente in calendario per il primo lunedì di maggio e, quest’anno, promette scintille. Letteralmente. Il tema per l’edizione 2022 è infatti Gilded Glamour, ovvero la reinterpretazione dell’età dell’oro americana. Sono attese le star di tutto il mondo, che saliranno la scalinata del Metropolitan Museum con outfit da capogiro. Per la prima volta parteciperanno anche Chiara Ferragni e Fedez, che prenderanno posto al tavolo Versace e indosseranno ovviamente creazioni della maison della Medusa.

Cosa fa Fedez senza Chiara?

E’ (anche) una fuga d’amore quella dei Ferragnez negli Stati Uniti. I due si sono ritrovati domenica a NYC: lui è arrivato da Milano, lei dal Messico. Innamorati e felici, hanno subito postato diverse storie, compresa una videochiamata con i figli Leone e Vittoria. Non sono mancate le tradizionali frecciatine di coppia, alla Sandra e Raimondo. Mentre mangia un hamburger in hotel, Chiara Ferragni sorride al marito, che le chiede: “Sai che cosa ho fatto mentre non c’eri, amore? Un c***o di niente”. Come ormai si sa, Chiara adora avere un’agenda fitta di appuntamenti mentre Fedez ama rilassarsi.

Dal Messico a New York

Chiara Ferragni era partita settimana scorsa per l’America Centrale per un progetto di lavoro con Nespresso, brand per cui è testimonial (RIVEDILA a Cannes con le capsule sul vestito). Per incontrare le coltivatrici di caffè e sporcarsi lei stessa le mani interrando una piantina, la Ferragni ha scelto look comodi dai colori accesi, firmati Etro. Verde e giallo si sposavano perfettamente con le nuance del territorio. A conferma che l’imprenditrice non lascia mai niente al caso.

Non è dato sapere cosa indosserà Chiara Ferragni al Met Gala. Per ora l’unica indiscrezione trapelata sono due accappatoi Versace, con i nomi Chiara e Fedez ben visibili sulla schiena e un grosso cuore centrale. Lei l’ha subito sfoggiato in albergo. Dobbiamo aspettarci un look abbinato e sdolcinato anche sul red carpet?

