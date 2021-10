Fedez compie gli anni e Chiara Ferragni gli fa un regalo da oltre 20mila euro

MORSO DELLA VIPERA Per tutte le tasche Idea regalo Non per tutte Come lo indossa 4.75 IL NOSTRO GIUDIZIO

Chiara Ferragni l’aveva annunciato: “Per il compleanno di Fede ho preparato tante cose carine”. E le aspettative sono state pienamente rispettate. Anche in termini di esborso economico. Molto ricchi e grandi amanti del lusso, i due alzano l’asticella dei regali costosi occasione dopo occasione. Quando hai tanta disponibilità di soldi e vuoi stupire il tuo partner, spendi. Così ha fatto Chiara per il marito Fedez, che ha compiuto 32 anni. L’influencer ha pensato a un cadeaux da sogno ma anche molto tenero.

Dolcezza e querele in casa Ferragnez

La mattinata in casa Ferragnez è iniziata con la torta, una creazione a più piani il cui tema erano… le querele. Fedez ne ha collezionate diverse negli anni e la moglie ha voluto celebrarlo ironicamente così. “Tanti auguri a me! Mille di queste querele”, ha scritto lui su Instagram, posando vicino al dolce, con un’angelica coroncina di fiori in testa. Foto di famiglia con i figli, condivisione social degli auguri ricevuti (tra cui quelli dell’amica Donatella Versace) e poi via a scartare il dono ideato da Chiara Ferragni.

Il regalo personalizzato e molto costoso

“Il mio regalo per Fede, una collana su misura di Greg Yuna”, racconta Chiara Ferragni ai follower. Il girocollo, realizzato dal gioielliere newyorchese, ha 19 charm con i simboli che più rappresentano il rapper, tra cui un microfono, un’auto di lusso e un sacchetto pieno di soldi. Il centro focale del gioiello però sono i ciondoli che rappresentano tutta la famiglia Ferragnez. Al centro c’è Matilda, il loro cane, sui lati ci sono i figli Leone e Vittoria e, infine, Chiara e Fedez.

E’ impossibile stimare con precisione il costo del prezioso collier, essendo stato fatto ad hoc per Fedez. Basandosi però sugli articoli in vendita sul sito del brand, si può ipotizzare un valore di circa 20mila euro. Il prezzo sarebbe in linea con i regali che Chiara Ferragni e il marito si sono scambiati negli anni (rileggi QUI il regalo per Fedez e QUI il dono per Chiara i dettagli). A completamento del regali, Chiara ha anche acquistato, per 1.609 euro, un set di personaggi Kaws, grande passione del cantante.

Fedez indossa il regalo, Chiara si spoglia

Fedez ha subito sfoggiato la sua collana per la cena in compagnia degli amici più intimi che Chiara Ferrragni ha organizzato per lui. Outfit semplice per l’artista che, per valorizzare la collana, ha indossato una maglietta bianca e una camicia di jeans, lasciata aperta. E’ invece tutt’altro che basic il look scelto dalla Ferragni. L’imprenditrice in total black ha lasciato tutti senza parole con un body di Saint Laurent. Il top, completamente trasparente, non celava il seno, che Chiara ha sapientemente nascosto con dei copricapezzoli glitter a forma di stella. Baci e leccatine per i due, che non hanno trattenuto la passione. Scopri tutti i dettagli nella gallery.

