Fedez fa il tamarro, mano tra le cosce di Chiara Ferragni

La storia dei Ferragnez è una telenovela in tempo reale grazie ai social network. Attraverso le stories di Instagram il voyeur digitale può partecipare quasi in diretta alle vite di Fedez e Chiara Ferragni. L’ultimo episodio ha un po’ imbarazzato la più nota delle influencer italiane. Fedez e Chiara si sono recati al compleanno di Manuele Mameli, il make-up artist della influencer.

Immancabili i video dei Ferragnez prima di recarsi alla festa. La coppia si presenta quindi al pubblico con un dilemma, lanciato da Fedez: “Chiara è una boomer, io sono un millennial“. Peccato che nessuno dei due sappia il significato della parola boomer. A risolvere il dilemma ci ha pensato un loro follower il quale ha spiegato come con boomer siano identificati i nati negli anni 60, quelli relativi al boom economico dell’Italia.

Nulla a che vedere con loro, chiaramente nati nell’era millennial. Ma anche sugli abiti di Fedez, che nelle sue storie si definisce spesso tamarro, c’è da discutere. Difficile declassare un piumino Prada da più di 2mila euro, come quello indossato dal rapper! Ma Federico Lucia, cresciuto a Rozzano, sa come non farsi risucchiare nel vortice del glamour:eccolo quindi compiere un paio di gesti un po’… eccessivi.

Durante la cena si complimenta con Chiara Ferragni definendola una “fregna”. E per stuzzicare le fantasie dei follower (ma anche la sua) solleva un po’ la gonna della moglie. Non contento passa al seno a cui dà una simpatica strizzatina definendolo “rifatto”. E qui lo sguardo di Chiara Ferragni cambia e redarguisce il marito con un perentorio: “Ma quale rifatto?“.

Basta tutto ciò a rendere Fedez un tamarro? No, c’è la ciliegina sulla torna. A completare il suo look firmato c’è un cappellino, molto diffuso per la sua semplicità, un costo più che accessibile, ma soprattutto per il simbolo che rappresenta un noto meme: un gatto che mostra le dita medie. Costa meno di 10 euro, invece dei 125 del modello simile della Chiara Ferragni Collection. E sì Fedez, questo è davvero tamarro!

