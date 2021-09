Fedez stuzzica Gigi Hadid, Chiara Ferragni: “Mi fai venire voglia di divorzio”

I Ferragnez protagonisti alla Milano Fashion Week: lei sfodera un look via l'altro ma i tacchi li mette (anche) lui

E’ senza dubbio una potenza a livello mondiale ma a Milano, città che l’ha adottata anni fa, Chiara Ferragni è una regina indiscussa. L’imprenditrice ha dominato la settimana della moda, la prima tornata in presenza dopo la pandemia. Solo eventi selezionatissimi per Chiara, che fa parlare di sé ovunque vada.

Minidress e denim alla MFW

I look di Chiara Ferragni durante la Milano Fashion Week hanno ovviamente attirato l’attenzione di tutti, tra chi ha approvato le sue scelte stilistiche e chi ha inevitabilmente storto un po’ il naso. Minidress marrone in jersey da Fendi, gonna gialla e dolcevita jacquard da Prada, denim da Tod’s e gilet lavorato da Etro: la Ferragni sa bene come colpire. Ma nessun outfit ha fatto discutere di più di quello indossato per la sfilata di Versace. Mini a pieghe, reggiseno in pelle e soprattutto un paio di décolleté da 16 centimetri.

Fedez mette i tacchi

E’ proprio intorno ai tacchi vertiginosi che è nato un siparietto divertente in casa Ferragnez. Fedez ha postato una serie di contenuti dove posa accanto alla moglie, che gli svetta letteralmente sulla testa. Chiara Ferragni è alta un metro e settantasette centimetri, a cui va aggiunto il tacco da capigiro, il rapper si ferma a un metro e settantaquattro centimetri. I due vicini nelle immagini fanno sorridere. Lui poi è corso ai ripari, calzando le stesse pump in versione fucsia.

Il triangolo con Gigi Hadid

E’ Fedez l’accompagnatore preferito di Chiara Ferragni durante a MFW. Insieme ai party e show, la coppia è inarrestabile. All’evento a sorpresa di Fendace, dove Donatella Versace ha presentato una collezione per Fendi e Kim Jones ne ha portata in passerella un’altra per Versace, il rapper ha compiuto un mezzo passo falso. Invaghito da sempre di Gigi Hadid, l’artista ha pubblicato una foto dove posa felice con la modella.

“Giuro mi fai venire voglia di futuro… ah no!”, ha scritto Fedez come caption, riprendendo scherzosamente la canzone Meglio del cinema, scritta per Chiara Ferragni e uscita da pochissimo. Chiara è stata al gioco, commentando con ironia al post: “Giuro mi fai venire voglia di divorzio”. Ci auguriamo che non diventi presto una hit!

