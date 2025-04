Fedez spoilera la nuova canzone: una critica al lusso. A chi si riferisce?

Fedez spoilera alcune strofe del nuovo brano e la rete impazzisce. Noto per raccontare nella sua musica aneddoti e retroscena della sua vita, il rapper annuncia sapientemente l’uscita di una canzone al veleno. Come ci si può immaginare, le accuse sono nei confronti di una donna. Si riferisce all’ex moglie Chiara Ferragni… o no?

E’ iniziata con una canzone

“Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton ed un collare con più glitter di una giacca di Elton John” cantava Fedez nel 2016 in Vorrei ma non posto, brano estivo in cui citava appunto l’influencer, al tempo già molto affermata nel mondo della moda. Grazie a quelle strofe, i due avevano iniziato a scriversi, per poi cominciare la frequentazione. Il resto è storia, una storia a cui si è però già messa la parola “fine”.

Gli anni da fidanzati, tra la casa a Los Angeles di lei e i viaggi da favola, la nascita di Leone in California, il matrimonio indimenticabile con i tre abiti da sposa, la quarantena nell’attico di Citylife e l’arrivo della secondogenita, Vittoria. Nonostante le voci di crisi non siano mai mancante, la loro sembrava un’esistenza da favola: belli, ricchi, famosi, acclamati, fortunati. Il 2023 è stato il loro annus horribilis: prima il bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo, poi il ben più mediatico scandalo Pandoro, che ha portato alla separazione della coppia nel febbraio del 2024.

Tra amore e dissing

Nel corso dell’ultimo anno, la produzione musicale di Fedez è ruotata intorno alle sue vicende personali. Da Allucinazione collettiva al dissing con Tony Effe, in questi mesi le accuse del cantante, più o meno velate, nei confronti di Chiara Ferragni non sono mancate. Alcune delle sue strofe però potrebbero essere dedicate anche all’ex amante Angelica Montini, come si è ipotizzato con la rivisitazione di Bella stronza, portata sul palco dell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Insomma, il rapper di Rozzano ama raccontare le vicissitudini con le figure femminili della sua vita. Adesso è tempo di nuova musica. Fedez ha pubblicato delle storie dal suo appartamento di lusso in centro a Milano. Seduto al tavolo, si fa tatuare la schiena: vibranti colori ad arricchire il maxi disegno dedicato ai figli. Davanti a lui c’è un computer portatile, con il testo del brano. Lui canta… e i fan si mettono in ascolto.

Il testo della nuova canzone di Fedez

Quando ti ho chiesto di uscire non pensavo di finire al primo appuntamento dentro uno store di Cartier

Me l’hai detto e ridetto i sogni dentro al cassetto me li hai messi tutti dentro ad una Kelly di Hermès

La tua migliore amica è sempre alla Zanzara, consideri bestemmia il Diavolo veste Zara

Ti ho portato a Loro Piana ma il giorno dei saldi, ti sei presa male, tre giorni che non parli



Forse ho frainteso, mi sento un po’ offeso, non ho mai dato peso a quel che dicono gli altri

Quando mi hai detto quanto è figo Jeff Bezos ho pensato che sei attratta dagli uomini calvi

Mi hai detto che mi amavi se non ho il conto vuoto spero sia tuo nonno quello che ti ha pagato il volo

Ti chiamano gheisha ma non porti il kimono, pensavo fosse amore invece eri al lavoro



Vai sempre a Dubai ma non importi petrolio, in camera hai una foto della ex moglie di Soros

Bevi solo Petrus, ti fa schifo il Barolo, pensavo fosse amore invece eri al lavoro

Mi hai detto che ti sposerai sul lago di Como mi viene da dire condoglianze allo sposo

Se tocchi un operaio speri non sia contagioso, pensavo fosse amore invece eri al lavoro

Per chi sono queste parole?

Frasi dirette, accusatorie, tipiche dei dissing da rapper. Sono queste le strofe cantante da Fedez nei video social, mentre si fa tatuare la schiena. Il dubbio sulla donna a cui si riferiscono le parole avvelenate è lecito. L’incertezza è sicuramente voluta dal cantante, con lo scopo di tenere alta l’attenzione su di lui e sulla sua produzione musicale. Sono tante le citazioni che ruotano intorno ai brand di lusso, passione (e lavoro, almeno fino al pandoro-gate) di Chiara Ferragni. Cartier è senza dubbio una delle maison preferite dall’influencer, che sfoggia quotidianamente bracciali e anelli; in passato l’imprenditrice avrebbe persino ricevuto un gioiello “del perdono” dall’ex marito. Per quanto riguarda le borse di Hermès, la collezione di Birkin e Kelly della Ferragni è nota a tutti i fashionisti. Il riferimento a Zara (marchio che lei comunque indossa) e ai capi scontati di Loro Piana si tradurrebbe con il desiderio di Chiara di prendere le distanze dai prodotti più cheap o in saldo.

Il dubbio resta

E se invece il brano riguardasse qualcun altro? Potrebbe essere la ex Angelina Montini? E perché non Taylor Mega, che non ha mai nascosto la sua passione per il lusso? Il matrimonio finito dei Ferragnez (“condoglianze allo sposo”) non è stato sul lago di Como bensì in Sicilia. Vero è, però, che la coppia ha sempre amato quel luogo, acquistando anche una proprietà sulle sue sponde. Alcune frasi, come la frequentazione continua di Dubai, il nonno che paga i voli aerei o l’attrazione per gli uomini calvi non richiamano riferimenti particolari a Chiara Ferragni. E’ pure vero però che, benché la loro relazione fosse sotto gli occhi di tutti, non conosciamo ogni dettaglio della loro esistenza. Allo stesso tempo, alcune parti sono sicuramente romanzate, per esigenza di copione. In attesa di far uscire la canzone, Fedez ha già raggiunto il suo scopo: far parlare ancora una volta di sé.

