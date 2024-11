Ritratto ufficiale per Felipe e Letizia di Spagna: i dettagli pieni di storia

Li abbiamo osservati a banchetti di gala, eventi ufficiali, matrimoni di teste coronate, occasioni pubbliche, sempre ben vestiti, ingioiellati e pomposi. Eppure il 26 novembre il re Felipe e la regina Letizia di Spagna sono riusciti a stupire il mondo intero con una maestosità finora mai vista. In questo giorno sono infatti stati finalmente svelati i due nuovi ritratti dei regnanti, per celebrare il decimo anniversario dell’ascesa al trono di Felipe VI: i riferimenti storici non mancano.

Gli scatti di Annie Leibovitz

E’ Annie Leibovitz l’artefice dei due nuovi ritratti di Felipe e Letizia di Spagna. Un dittico, essendo i regnanti raffigurati in due immagini diverse ma complementari, con lo scopo di essere poste sempre vicine. I grandi pannelli misurano 223,52 x 170,18 centimetri ciascuno e, dal 26 novembre 2024, sono esposti al Banco de España, la banca centrale spagnola, con il resto della collezione dei ritratti reali. La fotografa delle star ha immortalato i sovrani in piedi, con uno stile che richiama il ritrattista di corte Velasquez, come dichiarato da Yolanda Romero, la curatrice della mostra La Tirannia di Crono, di cui le opere fanno parte. Questo stile iconografico così caratteristico e ben radicato nella storia confonde la mente, facendo ipotizzare che si tratti di dipinti più che di fotografie. La Leibowitz ha goduto di piena libertà creativa, del resto lei è abituata a lavorare, oltre che con i divi hollywoodiani, anche con le teste coronate: ha infatti ritratto la regina Elisabetta in due occasioni, nel 2007 e nel 2016. Sarà poco regale parlare di soldi ma, per ben contestualizzare, i quadri sono costati 137mila euro ai contribuenti spagnoli.

La location

L’ambientazione è stata fondamentale per la buona riuscita delle opere. Annie Leibowitz non ha lasciato niente al caso, seguendo ogni passo del processo creativo, a partire dalla location per gli scatti. Le immagini sono state realizzate il 7 febbraio 2024, al Palazzo Reale di Madrid, in una sessione di cinque ore. Il luogo scelto è, nello specifico, Sala Gasparini. La stanza, che porta agli appartamenti di Carlo III, prende il nome da Mattia Gasparini, l’artista napoletano che ne curò la decorazione. Questa era la camera in cui il re si vestiva e riceveva udienze riservate. Nelle fotografie si possono apprezzare re Felipe e la regina Letizia in posa solo con luce naturale, con lo scopo di rivelare tutta la bellezza della seta, dei materiali e dei raffinati candelabri intorno a loro. Le otto poltrone ricamate aggiungono opulenza mentre il lampadario fu commissionato da Ferdinando VII nel 1828 alle officine parigine. Merita attenzione anche il pavimento, realizzato con le pietre sapientemente ricercate in vari luoghi della Spagna, da Cuenca a Biscaglia.

Felipe in alta uniforme

Passiamo ora ai look indossati dai sovrani di Spagna per gli scatt ufficiali. Re Felipe ha sfoggiato l’alta uniforme da Capitano Generale dell’Esercito. Sul colletto si notano gli emblemi di Capitano Generale mentre sul busto compaiono le insegne dei più importanti ordini spagnoli, come la Croce e la Fascia dell’Ordine Reale di Carlo III e il Collare. Sul petto sono appuntate le Croci al merito militare, aeronautico e navale. Capello corto e barba bianca con qualche nota di grigio per il Re.

L’outfit di Letizia

A destare maggiore curiosità è tuttavia l’outfit di Letizia di Spagna. La Reina è maestosa con due capi d’archivio realizzati da Cristobal Balenciaga, il più grande couturier spagnolo. L’abito nero senza spalline, con gonna in tulle e plissettato su corpetto e fianchi, avvolge la sovrana. Sulle spalle Letizia porta una voluminosa mantella in seta rossa che, dalle braccia, scende fino al pavimento. I capi, realizzati rispettivamente nel 1948 e nel 1962, appartengono alla collezione privata della Fondazione Antoni de Montpalau e sono stati donati alla Regina.

Il beauty look

Sguardo magnetico con gli occhi incorniciati dall’ombretto scuro e dalle lunghe ciglia ma niente sorriso per Letizia di Spagna, che guarda dritta nell’obiettivo, tenendo le labbra chiuse e tinte con una tonalità di rosa appena accennata. Portamento fiero, nella sala carica di richiami barocchi, e una spalla protesa in avanti per lei. I capelli sono mossi e sciolti, sistemati dietro le spalle. Si notano le ciocche lasciate volutamente grigie, a scandire la naturale evoluzione del tempo e a sottolineare l’importanza dell’accettazione. A 52 anni la Regina lancia così un messaggio per tutte le donne.

Gioielli tra storia e modernità

Nonostante la grande opulenza nel look e negli arredi circostanti, spiccano anche i gioielli di Letizia di Spagna negli scatti di Annie Leibowitz. Gli orecchini chaton, una coppia di diamanti circondati da pietre più piccole, appartenevano alla regina Vittoria Eugenia, bisnonna paterna di Felipe. Era sua anche la collana, pezzo forte nella foto: si tratta di un collier regalatole da Alfonso XIII per il loro matrimonio nel 1906. Un omaggio alla monarchia e alla lunga storia della corona spagnola, che guarda però anche alla modernità. All’indice Letizia indossa infatti l’anello Coreterno, con incisa la scritta “Amor che tutto move”, ispirato ai versi danteschi. Un’aggiunta fresca, in vendita a 1.300 euro. Passato e futuro, equilibrio difficile, che la Reina sembra però aver raggiunto con grazia ed eleganza.

