Kate Moss, Demi Moore, Naomi Campbell: da Fendi sfilano le perennial

Sono tante le top storiche in passerella per lo show haute couture della maison ma la più acclamata è l'attrice Demi Moore

Siamo abituati a vederle in passerella da trent’anni ma la loro bellezza è senza età. Il mito delle top model non tramonta mai e sono proprio loro che hanno contribuito a rendere indimenticabile la prima sfilata haute couture di Fendi disegnata da Kim Jones. Un esercito di perennial, le modelle appunto che hanno da tempo superato gli “anta” ma che sono sempre cercatissime per la loro classe. Quanta grazia ed eleganza si sono viste nello show parigino della maison romana.

Naomi, Chrissy, Kate: l’esercito delle perennial

Sono tante le top che si sono alternate per l’occasione. Dalla 52enne Chrissy Turlington, mito degli anni ottanta e novanta, fino alla Pantena Nera Naomi Campbell, 50 anni, che eterea in una cappa sui toni del grigio, ha calcato la passerella con la fierezza che la contraddistingue. Nello show ha trovato posto anche una modella inaspettata: Delfina Delettrez Fendi. La figlia di Silvia Venturini Fendi, designer di gioielli sia per il brand di famiglia che per la sua linea personale, si è presentata in quest’occasione sotto una veste nuova, quella di indossatrice. Se la Turlington ha sfilato insieme al figlio James, è un altro il duo composto da mamme e figli che non è passato inosservato. Kate Moss, 47 anni ha preso parte all’evento insieme alla figlia 18enne Lila Grace Moss Hack. Il legame tra le due è fortissimo e la somiglianza innegabile.

Intramontabile Demi Moore

Ma la star indiscussa dell’evento è stata senza dubbio Demi Moore. Con addosso un completo pantalone di seta nero accessoriato con maxi orecchini, a 58 anni l’attrice ha lasciato tutti senza fiato. Incarnazione della donna Fendi, Demi cammina sicura con lo sguardo orgoglioso e i capelli corvini raccolti in una crocchia. L’avevamo vista qualche mese fa, sensuale più che mai, tra le protagoniste dello show Savage x Fenty, il brand di lingerie di Rihanna. Qui ha dimostrato di aver ancora molto da dare.

Non è mancata qualche polemica sul volto scolpito di Demi Moore. In molti si sono chiesti sui social se gli zigomi altissimi fossero da attribuire al trucco o al chirurgo plastico. Sicuramente il make-up pensato per lo show di Fendi, con l’ovale del viso rialzato, puntava a un risultato volutamente pronunciato. Lo stesso effetto di contouring è stato riprodotto anche su Kate Moss e Naomi Campbell.

Le giovani top

Non mancano le nuove leve sul catwalk di Fendi. L’immancabile Bella Hadid è splendida con un abito nero dallo scollo a goccia ricoperto di pietre. Spazio anche per Cara Delevingne che, durante lo show, ferma in passerella, ha osservato ammaliata Naomi e Christy sfilare davanti a sé. Del resto da queste donne c’è solo da trarre ispirazione.

